R o m a , 1 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n d e v e e s s e r e c h i a m a t a ' r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a ' p e r c h é p e r e s s e r e t a l e d o v r e b b e e s s e r e u n p r o v v e d i m e n t o p e n s a t o e s c r i t t o p e r r i s o l v e r e d i f e t t i e i n e f f i c i e n z e d e l l a G i u s t i z i a , c o s ì d a d a r e a m i l i o n i d i c i t t a d i n i u n s e r v i z i o m i g l i o r e . I n v e c e q u e s t o D d l d e l g o v e r n o M e l o n i n o n a f f r o n t a n e m m e n o u n o d e i p r o b l e m i d e l c o m p a r t o , a n z i n e c r e e r à d i n u o v i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i a l l a C a m e r a A l f o n s o C o l u c c i . " S e r v e s o l o a l c e n t r o d e s t r a p e r c o n s u m a r e l a s u a v e n d e t t a c o n t r o i l p o t e r e g i u d i z i a r i o , r e n d e n d o l o p i ù d e b o l e e c o n t r o l l a b i l e . I l M 5 s è p r o n t o a n c o r a u n a v o l t a a d a r e b a t t a g l i a a l l a C a m e r a c o n o g n i m e z z o p e r c o n t r a s t a r e q u e s t o p r o v v e d i m e n t o c h e s e r v e s o l o a u n a c e r t a p o l i t i c a e f a i l m a l e d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a " , c o n c l u d e .