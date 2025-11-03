R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o l o S i l v i o B e r l u s c o n i , a n c h e i o s o n o s t a t o p e r s e g u i t a t o d a l l a m a g i s t r a t u r a , i o e t u t t i i m i e i c o l l e g h i . Q u a n d o e r o p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a s i a m o t u t t i q u a n t i u s c i t i o p r o s c i o l t i o a s s o l t i , p u r t r o p p o a l c u n i s o n o s t a t i a n c h e a r r e s t a t i e a s s o l t i i n t r e g r a d i d i g i u d i z i o . Q u i n d i a n c h e i l t e m a d e l l a c u s t o d i a c a u t e l a r e v a r i v i s t o , s p o s t a t o s e c o n d o m e p i ù s u l l ' e v i d e n z a d e l l a p r o v a , l a f l a g r a n z a d i r e a t o e a n c h e s p o s t a t o s u i r e a t i v i o l e n t i . N o n c i d i m e n t i c h i a m o c h e l a c u s t o d i a c a u t e l a r e è u n a c o s a c h e a v v i e n e p r i m a d e l p r o c e s s o " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e d e l l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e E d m o n d o C i r i e l l i , c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a p e r i l c e n t r o d e s t r a , i n t e r v i s t a t o d a K l a u s D a v i .