R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o q u a l e s a r à l a d a t a c h e d e c i d e r e m o , p e r m e è a b b a s t a n z a i r r i l e v a n t e . A n z i , c o n s i d e r o c h e p i ù t e m p o c ' è , p i ù f o r t e s a r à i l r i s u l t a t o p e r i l S ì . A v r e m o m o d o d i s p i e g a r e m e g l i o l e n o s t r e r a g i o n i , c h e n o n s o n o p u n i t i v e n é m i r a n o a c o n t r o l l a r e i m a g i s t r a t i , m a s e r v o n o a e s t i r p a r e i l c o r r e n t i s m o e a d a v e r e u n p r o c e s s o p i ù e q u o . L ' i d e a c h e q u e s t a r i f o r m a r e n d a l a m a g i s t r a t u r a s u b a l t e r n a a l l a p o l i t i c a è u n ' i n v e n z i o n e c h e n a s c e d a l l a d e b o l e z z a d i c h i l a s o s t i e n e " . L o d i c e i l m i n i s t r o d e i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o L u c a C i r i a n i a L a S t a m p a . I l p r o s s i m o s a r à d a v v e r o l ' a n n o d e l p r e m i e r a t o ? " L ' a n n o c h e p r e c e d e l e e l e z i o n i s a r à m o l t o t o s t o , c o m e h a d e t t o G i o r g i a M e l o n i , s o t t o o g n i p u n t o d i v i s t a . È e v i d e n t e c h e s i a i l p r e m i e r a t o s i a l ' a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a d o v r a n n o e s s e r e i n c i m a a l l ' a g e n d a p o l i t i c a d e l g o v e r n o . D o p o i l r e f e r e n d u m , l e r i f o r m e s a r a n n o a l p r i m o p o s t o n e l l ' e l e n c o d e l l e c o s e d a f a r e " .