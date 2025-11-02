R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " È u n a g r a n d e r i f o r m a . I l c i t t a d i n o p o t r à c o n t a r e s u u n g i u d i c e t e r z o . O g g i a b b i a m o u n a d i s t o n i a : c ’ è i l p u b b l i c o m i n i s t e r o d a u n a p a r t e e l a d i f e s a d a l l ’ a l t r a , c h e s i t r o v a n o s u d u e p i a n i d i v e r s i . L a C o s t i t u z i o n e , g i à a l l ’ a r t i c o l o 1 1 1 , p a r l a v a d i g i u s t o p r o c e s s o . E n e l “ g i u s t o p r o c e s s o ” s i t e n e v a c o n t o d e l l a g r a n d e r i f o r m a i n i z i a t a d a V a s s a l l i , a p p r o v a t a n e l 1 9 8 9 " . L o h a d e t t o l a m i n i s t r a p e r l e R i f o r m e e l a s e m p l i f i c a z i o n e E l i s a b e t t a C a s e l l a t i a G i o r n a l e R a d i o . " Q u i , p e r ò , a b b i a m o u n p r o b l e m a : s e n o n s i i n d i v i d u a n o d u e f u n z i o n i d i v e r s e – q u e l l a d e l l ’ a c c u s a t o r e e q u e l l a d e l g i u d i c e – o c c o r r e n e c e s s a r i a m e n t e a t t r i b u i r e q u e s t e f u n z i o n i a o r g a n i d i v e r s i e s e p a r a t i t r a l o r o - h a s p i e g a t o C a s e l l a t i - . L ’ e s e m p i o b a n a l e c h e s i p u ò f a r e è q u e s t o : q u a n d o u n o è i n t r i b u n a l e , i l m a g i s t r a t o g i u d i c a n t e m a g a r i p r e n d e i l c a f f è c o l p u b b l i c o m i n i s t e r o , n o n c o n l a d i f e s a . P e r c h é ? P e r c h é a v e n d o l o s t e s s o t i p o d i c a r r i e r a , a l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e l l a M a g i s t r a t u r a e s i s t e u n a c o m m i s s i o n e c h e v a l u t a l a p r o g r e s s i o n e d e l l e c a r r i e r e , e c h i l a v a l u t a ? " . " U n m a g i s t r a t o p u ò v a l u t a r e u n p u b b l i c o m i n i s t e r o , o v i c e v e r s a . Q u i n d i c ’ e r a u n a c o m m i s t i o n e c h e n o n a n d a v a b e n e : e r a u n n o n - c o m p l e t a m e n t o d i q u e l l a c h e e r a l a r i f o r m a d e l p r o c e s s o . G l i i t a l i a n i a v r a n n o c o s ì l a c e r t e z z a d i u n g i u d i c e c h e s i a a r b i t r o , n e l s e n s o c h e n o n g i o c h i l a s t e s s a p a r t i t a d i c h i d e v e g i u d i c a r e . S p e r i a m o c h e q u e s t o s e r v a a n c h e – b a n a l m e n t e – a f a r p r e n d e r e u n c a f f è i n s i e m e a d a v v o c a t i , m a g i s t r a t i e p u b b l i c i m i n i s t e r i , t u t t i a l l a p a r i " , h a p r o s e g u i t o l a m i n i s t r a . ( A d n k r o n o s ) - " È u n m o d o u n p o ’ s e m p l i c e p e r d i r l o , m a s e r v e a r e n d e r e c h i a r o i l s e n s o d e l l a r i f o r m a . C e r t o , c o m p r e n d o c h e s a r à d a a p p r o f o n d i r e l ’ a r g o m e n t o , a v r e m o i p r o s s i m i m e s i d e d i c a t i a l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o , p e r a p p r o f o n d i r e g l i a s p e t t i e v a l u t a r e l a b o n t à e l ’ u t i l i t à d i q u e s t a r i f o r m a a n c h e p e r i c i t t a d i n i , v e d e n d o l a d a t u t t i i p u n t i d i v i s t a " , h a c o n c l u s o .