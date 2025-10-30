R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e v o l e t e a f f o s s a r e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a v i b a s t a c o n t i n u a r e a p o l i t i c i z z a r l a . C a r t e l l i , s l o g a n , d e d i c h e , a t t a c c h i a l l a m a g i s t r a t u r a , t u t t o c i ò è s b a g l i a t o e i n a p p r o p r i a t o . O c c o r r e d i s c u t e r n e c o n i c i t t a d i n i n e l m e r i t o e c o n p a c a t e z z a . L i b e r a r e i l C s m d a l l e c o r r e n t i e g a r a n t i r e l a t e r z i e t à d e l g i u d i c e s o n o o b i e t t i v i c h e t a n t i c i t t a d i n i c o n d i v i d o n o . L a g u e r r a a l l a m a g i s t r a t u r a n o " . L o s c r i v e C a r l o C a l e n d a s u i s o c i a l t a g g a n d o G i o r g i a M e l o n i e A n t o n i o T a j a n i .