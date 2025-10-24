R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " C h i e d o a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , c o m e p o s s a t o l l e r a r e c h e i l c a p o d i G a b i n e t t o d e l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a — d i f a t t o i l v e r o m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a — u t i l i z z i u n a m o t o v e d e t t a d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a p e r r e c a r s i a u n c o n v e g n o s u l l a g i u s t i z i a a C a p r i , i n s i e m e a l m a r i t o G a e t a n o A r m a o , r e l a t o r e i n q u e l c o n v e g n o " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " A l c o n v e g n o s v o l t o s i a C a p r i d a l 4 a l 5 o t t o b r e , h a n n o p a r t e c i p a t o m a g i s t r a t i s o t t o s c o r t a , i l V i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o S i s t o e i l C a p o d e l l ’ U f f i c i o l e g i s l a t i v o d i v i a A r e n u l a , A n t o n i o M u r a , i q u a l i p e r r a g g i u n g e r e l ’ i s o l a h a n n o u t i l i z z a t o u n t r a g h e t t o - p r o s e g u e B o n e l l i - . D i s t o g l i e r e d a f u n z i o n i d i s e r v i z i o e d i c o n t r o l l o u n a m o t o v e d e t t a d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a p e r a c c o m p a g n a r e i l C a p o d i G a b i n e t t o d e l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a e s u o m a r i t o a u n c o n v e g n o — q u a n d o a v r e b b e r o p o t u t o u t i l i z z a r e u n t r a g h e t t o c o m e h a f a t t o l ’ i n t e r a d e l e g a z i o n e m i n i s t e r i a l e — è u n f a t t o g r a v e , c h e c h i a m a i n c a u s a l a P r e s i d e n t e M e l o n i , l a q u a l e r i m a n e i n s i l e n z i o d i f r o n t e a q u e s t o u s o s p r e g i u d i c a t o e a r r o g a n t e d i m e z z i d e l l o S t a t o . U n c o m p o r t a m e n t o c h e r i c o r d a d a v i c i n o a n c h e l o s c a n d a l o d e l c a s o A l m a s r i " . " M i a s p e t t a v o c h e i n q u e s t i g i o r n i l a P r e m i e r i n t e r v e n i s s e , i n v e c e n u l l a : s o l o s i l e n z i o . P e r q u e s t o m o t i v o p r e s e n t e r ò u n e s p o s t o a l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a d i R o m a e a l l a P r o c u r a G e n e r a l e d e l l a C o r t e d e i C o n t i , a f f i n c h é v e n g a v e r i f i c a t o s e s i a s t a t o c o m m e s s o i l r e a t o d i p e c u l a t o e s e v i s i a s t a t o u n d a n n o e r a r i a l e . B a r t o l o z z i n o n è i n t e r v e n u t a a l c o n v e g n o , m e n t r e i l m a r i t o s ì . C o s a h a f a t t o d u n q u e ? H a a c c o m p a g n a t o i l m a r i t o c o n l a m o t o v e d e t t a d e l l a F i n a n z a ? ” , c o n c l u d e B o n e l l i .