Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Chiedo alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come possa tollerare che il capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia di fatto il vero ministro della Giustizia utilizzi una motovedetta della Guardia di Finanza per recarsi a un convegno sulla giustizia a Capri, insieme al marito Gaetano Armao, relatore in quel convegno". Lo dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Al convegno svoltosi a Capri dal 4 al 5 ottobre, hanno partecipato magistrati sotto scorta, il Viceministro della Giustizia Francesco Sisto e il Capo dellUfficio legislativo di via Arenula, Antonio Mura, i quali per raggiungere lisola hanno utilizzato un traghetto -prosegue Bonelli-. Distogliere da funzioni di servizio e di controllo una motovedetta della Guardia di Finanza per accompagnare il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia e suo marito a un convegno quando avrebbero potuto utilizzare un traghetto come ha fatto lintera delegazione ministeriale è un fatto grave, che chiama in causa la Presidente Meloni, la quale rimane in silenzio di fronte a questo uso spregiudicato e arrogante di mezzi dello Stato. Un comportamento che ricorda da vicino anche lo scandalo del caso Almasri". "Mi aspettavo che in questi giorni la Premier intervenisse, invece nulla: solo silenzio. Per questo motivo presenterò un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura Generale della Corte dei Conti, affinché venga verificato se sia stato commesso il reato di peculato e se vi sia stato un danno erariale. Bartolozzi non è intervenuta al convegno, mentre il marito sì. Cosa ha fatto dunque? Ha accompagnato il marito con la motovedetta della Finanza?, conclude Bonelli.