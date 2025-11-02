R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " N o n è u n r e f e r e n d u m c o n t r o l a p r e s i d e n t e M e l o n i , c o m e v o r r e b b e f a r c r e d e r e l a d e s t r a , m a c o n t r o u n a r i f o r m a t r u f f a e i n g a n n a t r i c e c h e n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a g i u s t i z i a e c h e n o n a f f r o n t a i m a l i c r o n i c i d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o , c o m e l a l e n t e z z a d e i p r o c e s s i p e n a l i e c i v i l i e l a c a r e n z a d i o r g a n i c i . V o g l i o n o s o l o c o n t r o l l a r e l a m a g i s t r a t u r a " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e .