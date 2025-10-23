R o m a , 2 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - " P r e s e n t e r ò u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p e r c h i a r i r e s e l a c a p o d i g a b i n e t t o d e l m i n i s t r o N o r d i o , G i u s i B a r t o l o z z i , a b b i a u t i l i z z a t o u n a m o t o v e d e t t a d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a p e r r a g g i u n g e r e C a p r i e p a r t e c i p a r e a u n c o n v e g n o . S e c o n f e r m a t o , s a r e b b e u n u t i l i z z o i m p r o p r i o d i m e z z i d e l l o S t a t o . I l m i n i s t r o d e v e c h i a r i r e s e e r a i n f o r m a t o e s e h a a u t o r i z z a t o l o s p o s t a m e n t o " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i . " N e l f r a t t e m p o , a l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a s i m o l t i p l i c a n o l e a n o m a l i e : d o p o i l c a s o A l m a s r i , a r r i v a l a d e c i s i o n e d i i s t i t u i r e u n a s e g r e t e r i a p e r s o n a l e p e r l a c a p o d i g a b i n e t t o c o n v e n t i n u o v e u n i t à , s o t t r a t t e a l l ’ I s p e t t o r a t o g e n e r a l e , e c o n s t i p e n d i e q u i p a r a t i a q u e l l i d e i v e r t i c i d e l d i c a s t e r o - a g g i u n g e i l d e p u t a t o A v s - . M e n o i s p e t t o r i m a p i ù s t a f f p e r B a r t o l o z z i . N o r d i o s p i e g h i s e c o n d i v i d e q u e s t e s c e l t e e q u a l e s i a o g g i l a r e a l e c a t e n a d i c o m a n d o a l M i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a " .