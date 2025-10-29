R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I o p e n s o c h e l ’ a t t e g g i a m e n t o d e l m i n i s t r o N o r d i o e l e s u e a f f e r m a z i o n i a l l ’ u s c i t a d a l l ’ A u l a , d o p o u n a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e c o s ì p r o f o n d a s i a n o d a v v e r o m o l t o g r a v i . S i a m o d i f r o n t e a d u n m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a i r r i s p e t t o s o d e l P a r l a m e n t o e d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a c o m m e n t a a ‘ L i v e ’ , s u R a i n e w s 2 4 , a l c u n e a f f e r m a z i o n i d e l m i n i s t r o N o r d i o . " P e r b e n d u e l e t t u r e a b b i a m o c h i e s t o i n t u t t i i m o d i , u t i l i z z a n d o t u t t e l e p r o c e d u r e p a r l a m e n t a r i p o s s i b i l i , d i a p r i r e u n c o n f r o n t o e s o p r a t t u t t o d i n o n f a r p a s s a r e a l l a s t o r i a q u e s t a r i f o r m a c o m e l a p r i m a v e r a f o r z a t u r a d e l g o v e r n o r i s p e t t o a l P a r l a m e n t o . Q u e s t a p r o p o s t a è u n a p r o p o s t a d e l g o v e r n o , è s t a t a p r e s e n t a t a d a l m i n i s t r o N o r d i o d u e a n n i f a e n e l l e C o m m i s s i o n i A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i e g i u s t i z i a – n o n a v e v o m a i s e n t i t o t a n t a a r r o g a n z a d a p a r t e s u a – ‘ q u e s t a è e q u e s t a d o v e t e v o t a r e ’ . E d a l q u e l m o m e n t o i n p o i c ’ è s t a t o s o l o u n o b b e d i r e d a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a p a r l a m e n t a r e a l g o v e r n o " . " N o n c ’ è m a i s t a t o u n s o l o e m e n d a m e n t o d e l l a m a g g i o r a n z a , n o n h a n n o m a i a p e r t o a d u n a n o s t r a p r o p o s t a . E o g g i N o r d i o d o p o d u e a n n i d i i t e r d i u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e i m p o s t a d a l g o v e r n o , n o n r e p l i c a i n a u l a e n o n t r o v a d i m e g l i o c h e d e f i n i r e , c o n a r r o g a n z a , l a d i s c u s s i o n e i n a u l a u n a ‘ l i t a n i a p e t u l a n t e ’ ” .