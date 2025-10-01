R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l ’ a p p r o v a z i o n e d e l d l g i u s t i z i a , c h e h a c o m e o b i e t t i v o p r i n c i p a l e q u e l l o d i r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a n e i n o s t r i c e n t r i u r b a n i . S i t r a t t a d i u n p r o v v e d i m e n t o a c u i i l g o v e r n o , e t u t t a l a m a g g i o r a n z a , h a l a v o r a t o m o l t o e c h e v a i n c o n t r o a l l e r i c h i e s t e d e i c i t t a d i n i e d e i t a n t i s i n d a c i c h e o g n i g i o r n o s u l t e r r i t o r i o s i i m p e g n a n o p e r c o m b a t t e r e l a c r i m i n a l i t à , s e m p r e p i ù p r e o c c u p a t i p e r l a t u t e l a d e l l a v i v i b i l i t à q u o t i d i a n a " . C o s ì i n u n a n o t a G i a n n i B e r r i n o , s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a . " S o r p r e n d e , m a n o n t r o p p o , l ’ a t t e g g i a m e n t o d e l s i n d a c o d i G e n o v a S a l i s , p o i c h é d a u n l a t o c h i e d e p i ù s i c u r e z z a , s c a r i c a n d o l a r e s p o n s a b i l i t à e s c l u s i v a m e n t e s u l g o v e r n o , d a l l ’ a l t r o d i m e n t i c a c h e l a c o a l i z i o n e c h e l ’ h a s o s t e n u t a , e d e l l a q u a l e f a u n v a n t o , h a o s t a c o l a t o i n o g n i m o d o p o s s i b i l e p r o p r i o q u e l d e c r e t o c h e o g g i , g r a z i e a l v o t o d e l S e n a t o , d i v e n t a f i n a l m e n t e r e a l t à . U n a c o n t r a d d i z i o n e e v i d e n t e , c h e d i m o s t r a c o m e t r o p p o s p e s s o p r e v a l g a l a p o l e m i c a p o l i t i c a , p e r p r o v a r e a c h i a m a r s i f u o r i d a l l e r e s p o n s a b i l i t à , r i s p e t t o a l l ’ i n t e r e s s e c o n c r e t o d e i c i t t a d i n i . F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n v e c e s a c h e a v e r e r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t o t i p o è u n p r i v i l e g i o , e d i n t e n d e i n t u t t i i m o d i t u t e l a r e l e t a n t e c o m u n i t à l o c a l i e t u t t i i c i t t a d i n i c h e c h i e d o n o s i c u r e z z a " , c o n c l u d e .