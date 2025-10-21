R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s e n t e n z a d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , c h e e s c l u d e q u a l s i a s i l e g a m e t r a S i l v i o B e r l u s c o n i , M a r c e l l o D e l l ’ U t r i e C o s a n o s t r a , s p a z z a v i a u n a v o l t a p e r t u t t e i l f a n g o e l e o m b r e i n f a m a n t i c h e p e r a n n i s o n o s t a t i g e t t a t i s u l l a f i g u r a d i u n g r a n d e l e a d e r , S i l v i o B e r l u s c o n i , p e r e s s e r e u t i l i z z a t i c o m e u n a c l a v a d a g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i . R i m a n e l ’ a m a r e z z a p e r u n a v e r i t à c h e a r r i v a t a r d i v a m e n t e , m a c h e c o m u n q u e e m e r g e o g g i i n t u t t a l a s u a c h i a r e z z a . P e r q u a n t o c i r i g u a r d a , p e r n o i è s e m p r e s t a t a t a l e ” . C o s ì i n u n a n o t a P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a .