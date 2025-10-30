R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' o p p o s i z i o n e h a t u t t o l ' i n t e r e s s e a p o l i t i c i z z a r e q u e s t o s c o n t r o r e f e r e n d a r i o , q u i n d i N o r d i o u n p o ' s i i l l u d e c h e i l d i b a t t i t o s a r à n e l m e r i t o . L ' o p p o s i z i o n e s a b e n e c h e s e s i c o n f r o n t a n e l m e r i t o n o n h a a r g o m e n t i , q u i n d i c e r c h e r à d i s f r u t t a r e q u e s t o r e f e r e n d u m d i c e n d o c h e è i n p e r i c o l o l a d e m o c r a z i a , c h e n o i v o g l i a m o s o t t o p o r r e i m a g i s t r a t i a l c o n t r o l l o d e l p o t e r e p o l i t i c o , t u t t a r o b a c h e n e l l a r i f o r m a n o n è s c r i t t a , q u i n d i s a r à e s c l u s i v a m e n t e p r o p a g a n d a . M a è l ' u n i c o m o d o c h e h a n n o p e r s p e r a r e d i v i n c e r e q u e s t o r e f e r e n d u m , p o r t a r l o s u l p i a n o d e l l o s c o n t r o p o l i t i c o . S e r i m a r r a n n o n e l m e r i t o s a n n o c h e p e r d e r a n n o " . L o h a a f f e r m a t o i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A l b e r t o B a l b o n i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o e r e l a t o r e d e l d d l d i r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a p p r o v a t o o g g i , o s p i t e d e l ' S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a ' .