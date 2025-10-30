R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n a i n t e n z i o n e d i i n t e r v e n i r e s u l ' ' o b b l i g a t o r i e t à d e l l ' a z i o n e p e n a l e , c h e " è u n p r i n c i p i o c h e è i n C o s t i t u z i o n e . C i s o n o g i à d e i c r i t e r i f i s s a t i d a i g i u d i c i s t e s s i p e r s t a b i l i r e s e i n d e t e r m i n a t e s i t u a z i o n i s i d e b b a d a r e l a p r e c e d e n z a a d u n d e t e r m i n a t o p r o c e d i m e n t o p e n a l e r i g u a r d a n t e u n d e t e r m i n a t o r e a t o c h e c r e a p i ù a l l a r m e s o c i a l e r i s p e t t o a d u n a l t r o " . L o h a a f f e r m a t o i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A l b e r t o B a l b o n i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o e r e l a t o r e d e l d d l d i r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a p p r o v a t o o g g i , o s p i t e d e l ' S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a ' .