R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C i ò c h e v e r a m e n t e d i s t u r b a l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i è c h e c o n i l s o r t e g g i o l e c o r r e n t i p e r d e r a n n o q u a l s i a s i p o t e r e , p e r c h é i l m a g i s t r a t o c h e e n t r e r à a f a r p a r t e d e l C s m s a p r à d i n o n d o v e r e l a s u a e l e z i o n e a n e s s u n o . L e c o r r e n t i c h e o g g i d e c i d o n o l e s o r t i d i t a n t i s s i m i m a g i s t r a t i n o n a v r a n n o p i ù n e s s u n p o t e r e . I o f a c c i o l ' a v v o c a t o e l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e i g i u d i c i n o n s i n d a c a l i z z a t i m i d i c o n o s o t t o v o c e a n d a t e a v a n t i , p e r c h é q u e s t a l ' e s t r a z i o n e a s o r t e c i l i b e r e r à d a l c o n d i z i o n a m e n t o d e l l e c o r r e n t i e d e l l a p o l i t i c a , p e r c h é s a p p i a m o c h e c e r t e c o r r e n t i s o n o m o l t o l e g a t e a d e t e r m i n a t i p a r t i t i p o l i t i c i " . L o h a a f f e r m a t o i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A l b e r t o B a l b o n i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o e r e l a t o r e d e l d d l d i r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a a p p r o v a t o o g g i a l S e n a t o , o s p i t e d e l ' S a l o n e d e l l a G i u s t i z i a ' .