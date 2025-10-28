R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s t r a t e g i a d e l l a d e s t r a è c h i a r a , o g n i p a r t i t o d e l l a m a g g i o r a n z a h a p r e s e n t a t o l a p r o p r i a r i f o r m a b a n d i e r a : F d i i l p r e m i e r a t o , l a L e g a l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a e F o r z a I t a l i a l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . M o d i f i c a n o i n p r o f o n d i t à l a C o s t i t u z i o n e p e r s p o s t a r e l ’ a t t e n z i o n e d a l l e e m e r g e n z e d e l P a e s e , p e r c o p r i r e l e d i f f i c o l t à d e l l a m a g g i o r a n z a s u l a v o r o , p e n s i o n i , s a n i t à e m o l t o a l t r o s u c u i n o n s t a n n o d a n d o r i s p o s t e ” . L o h a d e t t o i n a u l a i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , r e s p o n s a b i l e r i f o r m e d e l P d . " I l P d è f e r m a m e n t e c o n t r a r i o a q u e s t o b a r a t t o s u l l a p e l l e d e l l a C o s t i t u z i o n e , c h e n o n r i s o l v e n e s s u n p r o b l e m a d e i c i t t a d i n i n e l l o r o r a p p o r t o c o n i l s i s t e m a g i u d i z i a r i o . E s i a m o c o n t r o q u e s t a n o n r i f o r m a c h e - h a d e t t o a n c o r a i l s e n a t o r e P d - i n v e c e d i a f f r o n t a r e i v e r i n o d i c h e a f f l i g g o n o l a g i u s t i z i a c o m e l a m a n c a n z a d i p e r s o n a l e , i r i t a r d i n e i p r o c e d i m e n t i e g l i e n o r m i t e m p i d ’ a t t e s a , s v i l i s c e e u m i l i a l a m a g i s t r a t u r a , c o n i l r i s c h i o d i p o r r e l a p a r t e i n q u i r e n t e s o t t o i l c o n t r o l l o d e l l ’ e s e c u t i v o e c o n l a p r e v i s i o n e d e l s o r t e g g i o p e r l ’ e l e z i o n e d e l C s m c h e i n t r o d u c e l a p e s s i m a l o g i c a d e l l ’ u n o v a l e u n o . Q u e s t i s o n o i v e r i o b i e t t i v i d i u n p r o v v e d i m e n t o c h e n o n a c a s o , f i n d a l l ’ i n i z i o , c o m e s a n c i t o d a l g o v e r n o , è s t a t o n o n e m e n d a b i l e , n e g a n d o o g n i p o s s i b i l i t à d i c o n f r o n t o . P e r t u t t o q u e s t o l o c o n t r a s t e r e m o , n e l l e a u l e p a r l a m e n t a r i e , s e c i s a r à u n r e f e r e n d u m , s u i t e r r i t o r i ” , h a c o n c l u s o A l f i e r i .