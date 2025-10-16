R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " N o n è m a i t r o p p o t a r d i p e r f a r e s o s t e n i b i l i t à , e c o m u n q u e i n t e r v e n i r e a l l ' i n t e r n o d i u n p e r i m e t r o d i a z i o n e c h e p e r i l G r u p p o F e r r o v i e d e l l o S t a t o r a p p r e s e n t a u n t a r g e t i m p o r t a n t i s s i m o . I l n o s t r o G r u p p o è i n f a t t i i l p i ù g r a n d e c o n s u m a t o r e i t a l i a n o d i e n e r g i a e l e t t r i c a , o l t r e 7 t e r a w a t t o r a ( T W h ) d i c o n s u m o a n n u o , q u i n d i s t i a m o p a r l a n d o d i u n a s p e s a e n e r g e t i c a c h e s u p e r a c i r c a i l m i l i a r d o d i e u r o o g n i a n n o d i c o s t i . E r a n e c e s s a r i o e s t r a t e g i c o f a r e q u e s t o p a s s o " d i c r e a r e F s E n e r g y " e d è s t a t o i n s e r i t o a l l ' i n t e r n o d e l p i a n o i n d u s t r i a l e d e l G r u p p o 2 0 2 5 - 2 9 , d o v e a p p u n t o u n o d e g l i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i c h e b i s o g n a t r a g u a r d a r e è i l r a g g i u n g i m e n t o d i u n G i g a w a t t ( G W ) d i p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i e n t r o i l 2 0 2 9 " . C o s ì A n t o n e l l o G i u n t a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F s E n e r g y , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ i n c o r s o o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . S e c o n d o G i u n t a , l a c r e a z i o n e d i F s E n e r g y " e r a s t r a o r d i n a r i a m e n t e i m p o r t a n t e p e r a c c e n t r a r e a l l ' i n t e r n o d i q u e s t a s t r u t t u r a t u t t e l e a t t i v i t à e n e r g e t i c h e d e l G r u p p o , s i a n o e s s e q u e l l e r e l a t i v e a l l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i e n e r g i a e l e t t r i c a p e r m e t t e r c i a l r i p a r o , r e n d e r e p i ù s i c u r o d a l l e d i v e r s e v a r i a b i l i i n c a m p o l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o e l e t t r i c o e q u i n d i i l c o n s u m o e n e r g e t i c o d e l G r u p p o " . G i u n t a h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o l a s c e l t a g r e e n d e l G r u p p o v i s t o c h e " i l p i a n o d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o d a f o n t i r i n n o v a b i l i è u n p i a n o c h e p r e v e d e s ì i l r a g g i u n g i m e n t o d i 1 G i g a w a t t a l 2 0 2 9 , m a t r a g u a r d a a l 2 0 3 4 d u e G i g a w a t t d i p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i , c h e t r a d o t t o i n e n e r g i a s i g n i f i c a n o c i r c a 3 T e r a w a t t o r a d i e n e r g i a , q u i n d i i l 4 0 % d e i v o l u m i d e l G r u p p o c o p e r t i d a p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i " , h a c o n c l u s o .