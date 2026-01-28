R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ D a t e m p o g o v e r n o , i s t i t u z i o n i e f e d e r a z i o n i s p o r t i v e s t a n n o l a v o r a n d o n e l p r o m u o v e r e i l n o s t r o b e l p a e s e a t t r a v e r s o l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i e v e n t i s p o r t i v i d i r i l e v a n z a i n t e r n a z i o n a l e ” P a r l a n d o d i t r i a t h l o n “ l a n o s t r a f e d e r a z i o n e è , i n s i e m e a l l a S p a g n a , l a p i ù g r a n d e o r g a n i z z a t r i c e d i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i ” . L o h a d e t t o R i c c a r d o G i u b i l e i , p r e s i d e n t e d e l l a F i t r i , F e d e r a z i o n e I t a l i a n a T r i a t h l o n , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i " T r i a t h l o n E x p e r i e n c e " c h e s i è t e n u t a o g g i p r e s s o l a s e d e d e l C o n i d i R o m a . S i t r a t t a d i u n p r o g e t t o s t r a t e g i c o d i v i s o i n q u a t t r o t a p p e c h e u n i s c e s p o r t , t u r i s m o e v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , p o r t a n d o l ’ I t a l i a a l c e n t r o d e l g r a n d e t r i a t h l o n i n t e r n a z i o n a l e . A t t r a v e r s o q u e s t i a p p u n t a m e n t i , l a F i t r i i n t e n d e p r o m u o v e r e i l t r i a t h l o n n o n s o l o c o m e d i s c i p l i n a s p o r t i v a , m a c o m e s t r u m e n t o d i s c o p e r t a d e l l e e c c e l l e n z e p a e s a g g i s t i c h e , c u l t u r a l i e d e n o g a s t r o n o m i c h e i t a l i a n e , d a l l e c i t t à d ’ a r t e a l l e c o s t e , d a l l a m o n t a g n a a l l e a r e e i n t e r n e . “ I l t r i a t h l o n – p r o s e g u e G i u b i l e i - s i s p o s a p e r f e t t a m e n t e c o n l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a n o s t r a b e l l a I t a l i a . È u n o s p o r t o u t d o o r c h e v a l o r i z z a a l m e g l i o , n e l l ' a m b i t o d e l l e t r e d i s c i p l i n e , i l n u o t o , l a b i c i c l e t t a e l a c o r s a , t a n t i s s i m e e s p l e n d i d e l o c a l i t à ” . D a q u i T r i a t h l o n E x p e r i e n c e , c h e f a r à t a p p a a P a d o l a ( B l ) , A l g h e r o ( S s ) , T a r a n t o e R o m a , s i p r o p o n e c o m e m e z z o d i p r o m o z i o n e : “ È i m p o r t a n t e i l c o n n u b i o c h e c ’ è t r a l ’ a t t i v i t à a g o n i s t i c a d i l i v e l l o e l a p r o m o z i o n e d e l l e m i g l i o r i l o c a l i t à i t a l i a n e . B i s o g n a c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e i n q u e s t o p e r r a g g i u n g e r e c o n u n a c o m u n i c a z i o n e f u n z i o n a l e e f i c c a n t e i p i ù d i s p a r a t i l u o g h i d e l m o n d o ” . “ A v r e m o u n a r a p p r e s e n t a n z a d e i 1 5 2 p a e s i d e l m o n d o c h e p r a t i c a n o i l t r i a t h l o n . A t l e t i , s p o r t i v i e t e c n i c i d a t u t t o i l m o n d o v e r r a n n o i n I t a l i a , g a r e g g e r a n n o e p o r t e r a n n o c o n s é l e i m m a g i n i s p l e n d i d e d i u n p a e s e p r o n t o a d o s p i t a r e g l i e v e n t i s p o r t i v i d i q u a l i t à , p r o n t o a d i n v e s t i r e s u l c o n n u b i o t u r i s m o e s p o r t ” c o n c l u d e G i u b i l e i .