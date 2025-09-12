M a n t o v a , 1 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ N e l p a s s a t o , i l l e g n o h a g i o c a t o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e p e r l o s v i l u p p o d e i p o p o l i e d e r a d i v e n t a t o u n o s t r u m e n t o d i g u e r r a e d i g e o p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e ” . C o s ì A l e s s a n d r o G i r a u d o , e c o n o m i s t a , s t o r i c o e p r o f e s s o r e d i G e o p o l i t i c a d e l l e m a t e r i e p r i m e e g e s t i o n e d e i r i s c h i a l l ’ I N S E E C d i P a r i g i , a l c o n v e g n o ‘ I l f u t u r o d e l m o n d o l e g n o : e c o n o m i a c i r c o l a r e e r i s o r s e f o r e s t a l i ’ a M a n t o v a , o r g a n i z z a t o d a R i l e g n o e C o n l e g n o . G i r a u d o , p o i , n e l c o r s o d e l s u o i n t e r v e n t o h a i l l u s t r a t o a l c u n i e s e m p i i n c u i i l l e g n o n e l l ’ a n t i c h i t à è s t a t o o g g e t t o d i s t r u m e n t a z i o n e g e o p o l i t i c a : “ L ’ A n t i c o E g i t t o n o n a v e v a l e g n o u t i l e p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l e n a v i , q u i n d i d o v e v a u s u f r u i r e d e l l e g n o d i c e d r o n e l l ' o f f s h o r e l i b a n e s e . G u a r d a n d o , i n v e c e , a l m o n d o d e i c a l i f f a t i , n e l M e d i o O r i e n t e , s a p p i a m o c h e a n c h ’ e s s o v i v e v a i n a s s e n z a t o t a l e d i l e g n o , e s s e n z i a l e p e r l a l o r o e s p a n s i o n e . L a s o l u z i o n e , q u i n d i , e r a l a r a c c o l t a d i l e g n o d i m a n g r o v i a e l a r i c e r c a d i a l t r o l e g n o a l t r o v e ” . “ P e r q u a n t o c o n c e r n e , i n v e c e , l a c i t t à p e n s i a m o a l l a g u e r r a d e i 3 0 0 a n n i c h e s i s v i l u p p ò f r a V e n e z i a e i l m o n d o o t t o m a n o : i g i a n n i z z e r i , c i o è i s o l d a t i d e l m o n d o o t t o m a n o , a v e v a n o c r e a t o u n a s p e c i a l e u n i t à d i g u a r d i e f o r e s t a l i , c h e a v e v a n o i l c o m p i t o d i v i g i l a r e p e r p r o t e g g e r e l e l o r o f o r e s t e , i n m o d o c h e i c i t t a d i n i n o n t a g l i a s s e r o g l i a l b e r i n e l l e o r e n o t t u r n e - s o t t o l i n e a l o s t o r i c o - I n o l t r e , q u e s t i u o m i n i s i o c c u p a v a n o d i u n ’ a l t r a a t t i v i t à d i p r o t e z i o n e m o l t o i m p o r t a n t e : d a l m o m e n t o c h e i v e n e z i a n i f a c e v a n o d e l l e i n c u r s i o n i n e l l e f o r e s t a l e o t t o m a n e , i n q u a n t o d i s t r u g g e r e u n a f o r e s t a s i g n i f i c a v a t o g l i e r e l o r o l a p o s s i b i l i t à d i c r e a r e d e l l e n a v i , q u e s t i s o l d a t i a t t a c c a v a n o a l o r o v o l t a l e f o r e s t e d e i v e n e z i a n i , s o p r a t t u t t o n e l m o n d o d e l l a e x J u g o s l a v i a ” . “ L ’ I n g h i l t e r r a , c h e a v e v a l e f a m o s e 1 3 c o l o n i e c h e s i e r a n o r i b e l l a t e e a v e v a g i à d e f o r e s t a t o i n m o d o v i o l e n t o l a f o r e s t a i n t o r n o a L o n d r a , s i r i f o r n i v a d i l e g n o n e l m o n d o a m e r i c a n o t r a B o s t o n e N e w Y o r k e n o n n e l C a n a d a , p e r c h é e r a c o n t r o l l a t o d a i f r a n c e s i . L e 1 3 c o l o n i e a v e v a n o i n t e r r o t t o i f l u s s i d i r i f o r n i m e n t o d i l e g n o e d i c o n s e g u e n z a , g l i i n g l e s i c h i e s e r o a C a t e r i n a d i R u s s i a d i m a n d a r e d e l l e g n o o l t r e a 2 0 m i l a s o l d a t i r u s s i , c h e a v r e b b e r o d o v u t o c o m b a t t e r e c o n t r o l e c o l o n i e . T u t t a v i a , C a t e r i n a d i R u s s i a r i f i u t ò , i n q u a n t o n o n v o l l e c a m b i a r e g l i e q u i l i b r i m o n d i a l i d e l l ’ e p o c a . Q u i n d i , g l i i n g l e s i d o v e t t e r o r i v o l g e r s i a l m o n d o s c a l d i n a v o p e r o t t e n e r e d e l l e g n o e t u t t i i p r o d o t t i p e r c a l a f a t a r e ( r e n d e r e s t a g n a u n a s t r u t t u r a n a v a l e n d r ) l a B r i t i s h N a v y ” , c o n c l u d e .