R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A s v i s h a d e c i s o d i l a n c i a r e u n p r o g e t t o c h e s i c h i a m a E c o s i s t e m a F u t u r o . C o n u n v a s t o p r o g r a m m a , c i o è q u e l l o d i m e t t e r e i l f u t u r o a l c e n t r o d e l l a r i f l e s s i o n e c u l t u r a l e , p o l i t i c a , s o c i a l e d e l P a e s e " . C o s ì E n r i c o G i o v a n n i n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o A s v i s , n e l s u o i n t e r v e n t o a ' S a l u t e e b e n e s s e r e c o m e p r i o r i t à s o c i a l e ' , e v e n t o d i a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k c h e s i è s v o l t o q u e s t a m a t t i n a p r e s s o i l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " C o m e A s v i s è a t t u a t o r e d e l l ' A g e n d a 2 0 3 0 , E c o s i s t e m a F u t u r o , c h e è u n s p i n - o f f d i A s v i s , è l ' a t t u a t o r e d e l P a t t o s u l f u t u r o , u n a d e c i s i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e d i s e t t e m b r e 2 0 2 4 c o n l a q u a l e v i e n e c h i e s t o a o g n i P a e s e , t r a l e a l t r e c o s e , d i d o t a r s i d i s t r u t t u r e d i g o v e r n a n c e a n t i c i p a n t e " , s p i e g a . G i o v a n n i n i r i c o r d a , p o i , l a m o d i f i c a d e l l ' a r t i c o l o 9 d e l l a C o s t i t u z i o n e d e l 2 0 2 2 , " c h e c i t a l ' i n t e r e s s e d e l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i " . C o n s e g u e n t e m e n t e " i l g o v e r n o h a a d o t t a t o l a n o s t r a p r o p o s t a d i c r e a r e l a v a l u t a z i o n e d i i m p a t t o g e n e r a z i o n a l e . I l P a r l a m e n t o h a v o t a t o i l t e s t o d e f i n i t i v o q u a l c h e s e t t i m a n a f a , l a V i g e n t r e r à i n v i g o r e d o p o i l d e c r e t o a t t u a t i v o e d i c e d u e c o s e : l a p r i m a è c h e b i s o g n e r à v a l u t a r e l ' i m p a t t o d i t u t t e l e n u o v e l e g g i i n t e r m i n i s o c i a l i e a m b i e n t a l i " . D o p o d i c h é , a g g i u n g e , " i l g o v e r n o h a s c r i t t o i l p r i m o c o m m a c h e d i c e : l e l e g g i d e l l a R e p u b b l i c a p r o m u o v o n o l ' e q u i t à t r a g e n e r a z i o n i . L o s o t t o l i n e o p e r c h é c a p i a t e l a p o t e n z a t e o r i c a , s p e r a n d o c h e n o n d i v e n t i q u a l c o s a d i p u r a m e n t e b u r o c r a t i c o , d e l l a r i v o l u z i o n e : i l c o m b i n a t o d i s p o s t o d e l c a m b i o d e l l a C o s t i t u z i o n e e d e l l ' a d o z i o n e d i q u e s t a l e g g e " . D u n q u e , c o n c l u d e G i o v a n n i n i , " s e q u e s t i d u e p a s s i c h e s o n o i n l i n e a c o n i l P a t t o s u l f u t u r o v e r r a n n o r e a l i z z a t i c o n c r e t a m e n t e , f o r s e r e c u p e r e r e m o a n c h e u n p o ' d i f i d u c i a , d e i g i o v a n i i n p a r t i c o l a r e , n e l s e n t i r e c h e c h i è a l c o m a n d o h a u n ' i d e a d i d o v e v u o l e a n d a r e m a s o p r a t t u t t o s i s o t t o p o n e a l l a v a l u t a z i o n e p u b b l i c a d e i p r o p r i a t t i . U n a p o t e n z i a l e r i v o l u z i o n e e s p e t t a a t u t t i n o i a i u t a r e i l g o v e r n o a d a t t u a r l a n e i p r o s s i m i m e s i " .