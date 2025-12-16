R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o ‘ L a b o r D ì ’ p r o m o s s o d a l l e A c l i d i R o m a , v o l t o a f a v o r i r e l ' i n s e r i m e n t o d e l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i n e l m o n d o d e l l a v o r o , i l S a n t o P a d r e L e o n e X I V r i v o l g e a g l i o r g a n i z z a t o r i , a i r e l a t o r i e a i p r e s e n t i t u t t i i l b e n e a u g u r a n t e s a l u t o . E g l i e s p r i m e a p p r e z z a m e n t o p e r l ' i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a e a u s p i c a c h e e s s a s u s c i t i i l c o i n v o l g i m e n t o d i i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , e d u c a t o r i e c o m u n i t à p e r i n d i v i d u a r e p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e p e r c r e a r e s p a z i d o v e i g i o v a n i p o s s a n o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l l a l o r o v i t a e d e s p r i m e r e a p p i e n o i t a l e n t i ” . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n t e l e g r a m m a i n v i a t o d a l C a r d i n a l e P i e t r o P a r o l i n , S e g r e t a r i o d i S t a t o v a t i c a n o , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l l ’ i n c o n t r o t r a g i o v a n i e m o n d o d e l l a v o r o , i n s v o l g i m e n t o a R o m a . " E ’ n e c e s s a r i o i n v e s t i r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e m a a n c h e i n v a l o r i u m a n i q u a l i l a c r e a t i v i t à , s o l i d a r i e t à e l a m u t u a c o o p e r a z i o n e , p e r c h é i l l a v o r o o l t r e a e s s e r e u n m e z z o n e c e s s a r i o d i s o s t e n t a m e n t o è a n c h e l u o g o i n c u i l a p e r s o n a s c o p r e l a p r o p r i a v o c a z i o n e , c r e s c e n e l l a r e s p o n s a b i l i t à e c o n t r i b u i s c e a l b e n e c o m u n e - p r o s e g u e i l t e l e g r a m m a - i l S o m m o P o n t e f i c e , m e n t r e a s s i c u r a l a s u a p r e g h i e r a a f f i n c h è l ' e v e n t o s i a m o m e n t o f e c o n d o d i a s c o l t o e d i p r o p o s t e c o n c r e t e , c a p a c i d i a c c e n d e r e n u o v e l u c i s u l f u t u r o l a v o r a t i v o d e l l a C a p i t a l e , d i c u o r e i n v i a l a d e s i d e r a t a b e n e d i z i o n e a p o s t o l i c a ” .