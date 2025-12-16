R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ ' C u r a ’ è u n a p a r o l a m o l t o c o n t e m p o r a n e a , t u t t ' a l t r o c h e a n t i q u a t a , e d è u n p r i n c i p i o o r d i n a t o r e , s e c o n d o m e , d e l l a p o l i t i c a e d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e . P r o p o r r e q u e s t o c o n c e t t o o g g i a i r a g a z z i e a l l e r a g a z z e i n q u e s t o c o n t e s t o - d o v e h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i s i m u l a r e c o l l o q u i d i l a v o r o - v u o l d i r e p r o p o r r e l a v i s i o n e d e l l o s p a z i o p u b b l i c o c o m e u n o s p a z i o l o r o . E s s o i n f a t t i r i g u a r d a s i c u r a m e n t e c h i a m m i n i s t r a , m a t o c c a a n c h e l a r e s p o n s a b i l i t à d i c i a s c u n o e c i a s c u n a . N o n e s i s t e u n o s p a z i o p u b b l i c o d e c o r o s o , i m p o r t a n t e , i n c l u s i v o , b e l l o s e c i a s c u n a p e r s o n a n o n s e n e p r e n d e c u r a c o m e f o s s e c a s a s u a , c o m e f o s s e i l p r o p r i o s p a z i o . Q u e s t o v u o l d i r e c a m b i a r e u n a p p r o c c i o , p e r c h é a o g g i n o n è c o s ì ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i T i t t i D i S a l v o , p r e s i d e n t e M u n i c i p i o R o m a I X , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i L a b o r d ì , l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a l l e A c l i d i R o m a d o v e i g i o v a n i i n c o n t r a n o i l m o n d o d e l l a v o r o . “ E q u e s t a c o s a v a d e t t a a i r a g a z z i e a l l e r a g a z z e - c o n c l u d e - p e r c h é n e l f u t u r o s a r a n n o l o r o a g u i d a r e i p r o c e s s i p o l i t i c i , e c o n o m i c i e s o c i a l i ” .