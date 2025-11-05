R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T r e p e r s o n e s o n o s t a t e a r r e s t a t e p e r l ' o m i c i d i o d i S t e f a n o C e n a , i l g i o s t r a i o 6 5 e n n e d i C a p e n a , c o m u n e a l l e p o r t e d i R o m a , m o r t o i l 1 4 o t t o b r e d o p o u n a v i o l e n t a a g g r e s s i o n e s u b i t a n e l l a n o t t e t r a i l 5 e 6 o t t o b r e . A e s e g u i r e u n ’ o r d i n a n z a d i c u s t o d i a c a u t e l a r e i n c a r c e r e n e i c o n f r o n t i d i d u e 1 9 e n n i e u n 2 4 e n n e i t a l i a n i , g r a v e m e n t e i n d i z i a t i d e l r e a t o d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o i n c o n c o r s o , i c a r a b i n i e r i d e l l a c o m p a g n i a d i M o n t e r o t o n d o , s o t t o l a d i r e z i o n e e i l c o o r d i n a m e n t o d a l l a p r o c u r a d i T i v o l . I t r e s o n o c o n s i d e r a t i r e s p o n s a b i l i , i n s i e m e a d a l t r e p e r s o n e n o n a n c o r a i d e n t i f i c a t e , d e l p e s t a g g i o d i S t e f a n o C e n a , d e c e d u t o u n a d e c i n a d i g i o r n i d o p o l ' a g g r e s s i o n e .