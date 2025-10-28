R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l s o s t e g n o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e l a p r o m o z i o n e d e l t a l e n t o : è c o n q u e s t a m o t i v a z i o n e c h e F o n d a z i o n e C d p h a r i c e v u t o d a F o n d a z i o n e A i r c i l r i c o n o s c i m e n t o ‘ C r e d e r e n e l l a R i c e r c a ’ n e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a c h e s i è t e n u t a a l P a l a z z o d e l Q u i r i n a l e a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . A r i t i r a r e i l p r e m i o , p r i m o p a s s o d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e ‘ I G i o r n i d e l l a r i c e r c a ’ , i l p r e s i d e n t e d i C a s s a d e p o s i t i e p r e s t i t i e d i F o n d a z i o n e C d p , G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i , a c c o m p a g n a t o d a l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F o n d a z i o n e C d p , F r a n c e s c a S o f i a . I l r i c o n o s c i m e n t o - r i f e r i s c e u n a n o t a - è s t a t o c o n f e r i t o p e r " a v e r a f f i d a t o c o n c o n t i n u i t à e f i d u c i a a d A i r c , i l p r o c e s s o d i v a l u t a z i o n e d e i p r o g e t t i p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l a r i c e r c a o n c o l o g i c a " . F o n d a z i o n e C d p h a c o s ì p o t u t o s o s t e n e r e c o n c r e t a m e n t e , " c o n u n a d o n a z i o n e t o t a l e d i 5 0 0 m i l a e u r o i n 4 a n n i , i l l a v o r o d i 2 s c i e n z i a t e v i n c i t r i c i d e l b a n d o A i r c - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o ‘ S o u t h e r n I t a l y S c h o l a r s ( S i s ) ’ i n d i r i z z a t o a g i o v a n i b r i l l a n t i c h e o p e r a n o i n I t a l i a m e r i d i o n a l e e i n s u l a r e " . I l c o n t r i b u t o h a p e r m e s s o d i s o s t e n e r e l e a t t i v i t à s p e r i m e n t a l i d e l l e r i c e r c a t r i c i , l ’ a c q u i s i z i o n e d i s t r u m e n t a z i o n e a v a n z a t a e l ’ i m p i e g o d i p e r s o n a l e d e d i c a t o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e n u o v e s o l u z i o n i d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e . " I l p r e m i o r i c e v u t o d a A i r c - a f f e r m a G o r n o T e m p i n i - r a p p r e s e n t a p e r F o n d a z i o n e C d p u n ’ i m p o r t a n t e a t t e s t a z i o n e d e l v a l o r e c h e a t t r i b u i a m o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a q u a l e m o t o r e d i p r o g r e s s o e c o e s i o n e s o c i a l e . I n v e s t i r e n e l t a l e n t o d e i g i o v a n i r i c e r c a t o r i , i n p a r t i c o l a r e n e l M e z z o g i o r n o , s i g n i f i c a c r e d e r e i n u n f u t u r o i n c u i i n n o v a z i o n e e m e r i t o c o s t i t u i s c o n o i p i l a s t r i d i u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e i n c l u s i v o . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n A i r c - c o n c l u d e - c i c o n s e n t e d i c o n t r i b u i r e a p e r c o r s i d i r i c e r c a i n d i p e n d e n t i , o r i e n t a t i a g e n e r a r e n u o v e p r o s p e t t i v e t e r a p e u t i c h e e a r a f f o r z a r e i l c a p i t a l e u m a n o d e l P a e s e " .