R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A i s l a è u n a f a m i g l i a c h e a i u t a l e f a m i g l i e . S o n o p e r s o n e c h e a i u t a n o p e r s o n e . È u n a d e l l e p i ù g r a n d i a s s o c i a z i o n i c h e a b b i a m o a l i v e l l o n a z i o n a l e a d o c c u p a r s i d e i m a l a t i d i S l a e a d a i u t a r l i a 3 6 0 g r a d i . I n A i s l a h o t r o v a t o u n a s e c o n d a f a m i g l i a ” . L o h a d e t t o E n z o P r o i e t t i , c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a L a z i o , p a r t e c i p a n d o a l l a X V I I I G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a , a R o m a p r o m o s s a d a l l ' a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c o n u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e i n d i v e r s e c i t t à i t a l i a n e c h e h a n n o c o i n v o l t o i s t i t u z i o n i e c o m u n i t à . T r a q u e s t e , ' C o l o r i a m o l ’ I t a l i a d i v e r d e ' , l ' i l l u m i n a z i o n e s i m b o l i c a d i a l c u n i m o n u m e n t i d e l l a P e n i s o l a , u n a b b r a c c i o l u m i n o s o p e r i 6 m i l a p a z i e n t i c h e i n I t a l i a v i v o n o c o n q u e s t a m a l a t t i a , t r a c u i a n c h e l o s t e s s o P r o i e t t i . . " C i v u o l e t a n t o c o r a g g i o e u n a g r a n d e f o r z a p e r a n d a r e a v a n t i e c e r c a r e d i s c o n f i g g e r e q u e s t a b r u t t i s s i m a m a l a t t i a - a f f e r m a - L a p a r o l a d ' o r d i n e è l o t t a r e " . A t e s t i m o n i a n z a d e l l a s u a d e t e r m i n a z i o n e , P r o i e t t i r a c c o n t a " u n a p a z z i a . B i s o g n a c e r c a r e d i v i v e r e l a n o r m a l i t à , a n c h e s e è s t a t a u n a p a z z i a - r i m a r c a - H o c o n v i n t o l a m i a f a m i g l i a e i m i e i a m i c i a d a n d a r e i n c r o c i e r a p e r f e s t e g g i a r e i m i e i t r e n t ' a n n i d i m a t r i m o n i o , p o r t a n d o c o n n o i a n c h e u n a l t r o a m i c o m a l a t o d i s c l e r o s i m u l t i p l a . È s t a t a u n ' e s p e r i e n z a f a n t a s t i c a - a f f e r m a - A b b i a m o t r o v a t o u n a n a v e a c c e s s i b i l e a l 1 0 0 % p e r p e r s o n e d i s a b i l i e s i a m o s t a t i b e n i s s i m o " , c o n c l u d e .