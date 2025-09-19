R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l ' A l z h e i m e r , c h e s i c e l e b r a d o m e n i c a , 2 1 s e t t e m b r e , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) r i c h i a m a l ’ a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i u n c a m b i a m e n t o c o n c r e t o n e i p e r c o r s i d i c u r a e d i a s s i s t e n z a , a f f i n c h é l a m a l a t t i a d i v e n t i u n a r e a l e p r i o r i t à s a n i t a r i a e s o c i a l e , n o n s o l o i n I t a l i a m a a l i v e l l o g l o b a l e . N e g l i u l t i m i a n n i - r i p o r t a u n a n o t a - l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a h a a p e r t o n u o v i s c e n a r i , g r a z i e a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i f a r m a c i i n n o v a t i v i e a l l o s v i l u p p o d i b i o m a r c a t o r i s e m p r e p i ù a f f i d a b i l i p e r u n a d i a g n o s i p r e c o c e . T u t t a v i a , q u e s t i p r o g r e s s i r i s c h i a n o d i r i m a n e r e ' p a r z i a l i ' s e n o n a c c o m p a g n a t i d a u n ’ e v o l u z i o n e p a r a l l e l a d e l s i s t e m a d i p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i . P e r l a S i n è u r g e n t e r a f f o r z a r e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i , g a r a n t e n d o u n a r i s p o s t a p i ù e f f i c a c e , c o n t i n u a e s o s t e n i b i l e a i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e c o n d e m e n z a e d e l l e l o r o f a m i g l i e . " L ’ a r r i v o d i n u o v i t r a t t a m e n t i e s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i s e g n a s e n z a d u b b i o u n p u n t o d i s v o l t a n e l l a s t o r i a d e l l ’ A l z h e i m e r – a f f e r m a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a S i n – m a d a s o l i n o n b a s t a n o . P e r t r a s f o r m a r e q u e s t i r i s u l t a t i i n u n b e n e f i c i o r e a l e s e r v e u n s i s t e m a c a p a c e d i c o g l i e r e q u e s t a o p p o r t u n i t à e d i s t r u t t u r a r e p e r c o r s i c o m p l e t i , d a l l a p r e v e n z i o n e a l l a g e s t i o n e d e l l e f a s i p i ù a v a n z a t e d e l l a m a l a t t i a . È e s s e n z i a l e i n v e s t i r e n e l l a d i a g n o s i p r e c o c e , f a v o r i r e u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e c u r e , e a d o t t a r e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e i n t e g r i a s p e t t i c l i n i c i , c o g n i t i v i , f u n z i o n a l i e s o c i a l i . S o l o c o s ì p o t r e m o o f f r i r e r i s p o s t e c o e r e n t i , n o n f r a m m e n t a t e , g a r a n t e n d o q u a l i t à d e l l a v i t a e d i g n i t à a l l e p e r s o n e c o i n v o l t e " . L a p o s s i b i l i t à d i i n t e r v e n i r e i n m o d o p i ù t e m p e s t i v o , r e s a o g g i c o n c r e t a d a i n u o v i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i e t e r a p e u t i c i , i m p o n e u n c a m b i o d i p a r a d i g m a . L a d e m e n z a n o n p u ò p i ù e s s e r e c o n s i d e r a t a s o l t a n t o u n a c o n d i z i o n e d a a c c o m p a g n a r e n e l l e s u e f a s i t e r m i n a l i , m a d e v e e s s e r e a f f r o n t a t a c o m e u n a m a l a t t i a c r o n i c a , c h e r i c h i e d e a t t e n z i o n e s i n d a l l e s u e p r i m e m a n i f e s t a z i o n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r a l l e n t a r n e l ’ e v o l u z i o n e e a t t e n u a r n e l ’ i m p a t t o s u l l a q u o t i d i a n i t à . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , l a S i n s o t t o l i n e a l ’ i m p o r t a n z a d i s v i l u p p a r e m o d e l l i a s s i s t e n z i a l i i n t e g r a t i , c a p a c i d i a c c o m p a g n a r e l e p e r s o n e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d e l l a m a l a t t i a , i n m o d o u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . D a l l a p r e v e n z i o n e a l l a d i a g n o s i , d a l t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o a l s o s t e g n o p e r f a m i l i a r i e c a r e g i v e r , o g n i f a s e d e v e e s s e r e p a r t e d i u n s i s t e m a u n i t a r i o , a c c e s s i b i l e e o r i e n t a t o a l l a p e r s o n a . L a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l ’ A l z h e i m e r r a p p r e s e n t a q u i n d i u n ’ o c c a s i o n e p e r r i m e t t e r e a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a p u b b l i c a u n a d e l l e s f i d e p i ù c o m p l e s s e d e l n o s t r o t e m p o . L a S i n r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o a c o l l a b o r a r e c o n i s t i t u z i o n i , p r o f e s s i o n i s t i e s o c i e t à c i v i l e , p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n m o d e l l o d i a s s i s t e n z a p i ù p r e p a r a t o , p i ù u m a n o e c a p a c e d i e v o l v e r e c o n l a s c i e n z a .