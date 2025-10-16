R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V o g l i a m o d a r e a l l e n o s t r e d o n n e a s c o l t o , c o r a g g i o e t e r a p i a . L a t e r z a e t à d e l l a d o n n a è s t a t a c o n s i d e r a t a p e r d e c e n n i u n e l e m e n t o n e g a t i v o " . I l t e r m i n e " m e n o p a u s a " v e n i v a a s s i m i l a t o a l s i g n i f i c a t o d i " m e n o - d o n n a " , m e n t r e i n v e c e " l a m e n o p a u s a è u n a t e r z a p a r t e d e l l a v i t a d i u n a d o n n a , u n p e r i o d o i n c u i l a d o n n a , n e l p i e n o d e l l a s u a m a t u r i t à , r i s p o n d e i n p i e n o a q u e l l e c h e s o n o l e f u n z i o n i l a v o r a t i v e , s o c i a l i e f a m i l i a r i . È c h i a r o c h e v a a i u t a t a , v a a s s i s t i t a " , m a v a a n c h e e m a n c i p a t a d a " q u e i f o r t i p r e g i u d i z i d e l t i p o ' n o n c ’ è n i e n t e d a f a r e ' ’ " . C o s ì A n t o n i o C h i a n t e r a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A o g o i , A s s o c i a z i o n e o s t e t r i c i g i n e c o l o g i o s p e d a l i e r i i t a l i a n i , a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e s p i e g a l ’ o b i e t t i v o d e l l ’ h e l p d e s k n a z i o n a l e g r a t u i t o i s t i t u i t o n e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a m e n o p a u s a , c h e s i c e l e b r a i l 1 8 o t t o b r e . S c r i v e n d o a s a l u t e d o n n a @ a o g o i . i t , ( o g g e t t o : H e l p d e s k M e n o p a u s a ’ ) u n a b r e v e d e s c r i z i o n e d e l q u e s i t o , l e d o n n e , " d a i 4 8 - 5 0 a n n i i n s u p o t r a n n o r i c e v e r e " , p e r t u t t a l a g i o r n a t a d i s a b a t o , c o n s i g l i e i n f o r m a z i o n i a f f i d a b i l i d a i g i n e c o l o g i o s p e d a l i e r i c h e l e c o n t a t t e r a n n o . " S p i e g h i a m o l o r o c i ò c h e n e i d i s t u r b i r i f e r i t i è f i s i o l o g i c o e c i ò c h e n o n l o è , e c o m e c u r a r l o " , p r e c i s a . " A t t r a v e r s o q u e s t o h e l p d e s k - a g g i u n g e C h i a n t e r a - v o g l i a m o c o n t a t t a r e q u e s t e d o n n e , v e r i f i c a r e l e l o r o p r o b l e m a t i c h e , i n d i r i z z a r l e v e r s o i n o s t r i a m b u l a t o r i d e l p r o g e t t o M e n o p a u s a , a v v i a t o a l c u n i a n n i f a , e c o n f o r t a r l e . G r a z i e a q u e s t o p r o g e t t o a b b i a m o d e g l i a m b u l a t o r i s u p e r s p e c i a l i z z a t i p e r l o s t u d i o e l a t e r a p i a d e l l a m e n o p a u s a . A q u e s t i a m b u l a t o r i - p r e s e n t i i n t u t t e l e r e g i o n i - l e d o n n e v e n g o n o a c e r c a r e a s c o l t o , p a r o l e p o s i t i v e , s o s t e g n o " . S o n o m o l t e p l i c i " l e r i c h i e s t e c h e a r r i v a n o : v a n n o d a l p r o b l e m a d e l l a s e c c h e z z a v a g i n a l e – e q u i n d i l a d i s p a r e u n i a , c i o è l a d i f f i c o l t à n e i r a p p o r t i s e s s u a l i – a l l e v a m p a t e d i c a l o r e , a l l a s t a n c h e z z a - e l e n c a l ’ e s p e r t o - M a è a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r p a r l a r e d i d e l l ’ o s t e o p o r o s i , p r o b l e m a c h e l a m a g g i o r a n z a d i l o r o s o t t o v a l u t a . I n c o n t r a n d o q u e s t e d o n n e s p i e g h i a m o l o r o l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ a t t i v i t à f i s i c a , d e l c a m m i n a r e , d e l f a r e s p o r t , d e l c u r a r s i c o n t e r a p i e a b a s e d i c a l c i o . Q u e s t a p a r t e d e l l a l o r o v i t a , s e b e n g e s t i t a - r i m a r c a - l e p r o t e g g e d a l l ’ o s t e o p o r o s i , c h e s i c o n c r e t i z z a c o n l e f r a t t u r e e c h e , a u n a c e r t a e t à – 8 0 , 9 0 a n n i – p o s s o n o e s s e r e a n c h e f a t a l i " .