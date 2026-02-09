R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l ' e p i l e s s i a c h e r i c o r r e o g g i , l a S i n - S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a p r o m u o v e u n a r i f l e s s i o n e a p p r o f o n d i t a s u u n a p a t o l o g i a c o m p l e s s a e a n c o r a o g g i s p e s s o o g g e t t o d i s t i g m a . R i f l e s s i o n e c h e i n t e n d e o f f r i r e u n a p a n o r a m i c a a g g i o r n a t a s u l l ' e p i l e s s i a a f f r o n t a t a s i a d a l p u n t o d i v i s t a m e d i c o - s c i e n t i f i c o , s i a s o t t o i l p r o f i l o s o c i a l e e d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e c h e n e s o f f r o n o . L ' e p i l e s s i a - s p i e g a n o i n e u r o l o g i i n u n a n o t a - è u n a p a t o l o g i a n e u r o l o g i c a c a r a t t e r i z z a t a d a a l t e r a z i o n i t r a n s i t o r i e d e l l ' a t t i v i t à e l e t t r i c a c e r e b r a l e , c h e d e t e r m i n a n o u n t e m p o r a n e o m a l f u n z i o n a m e n t o d e l l e f u n z i o n i n e u r o l o g i c h e . E ' u n a d e l l e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e p i ù e t e r o g e n e e e p o l i m o r f e : l e m a n i f e s t a z i o n i c l i n i c h e p o s s o n o v a r i a r e a m p i a m e n t e i n b a s e a l l e a r e e c e r e b r a l i c o i n v o l t e e a l l e c a u s e s o t t o s t a n t i . N e i P a e s i i n d u s t r i a l i z z a t i l a p a t o l o g i a h a u n a p r e v a l e n z a d i c i r c a l ' 1 % . I n I t a l i a s i s t i m a n o 5 0 0 - 6 0 0 m i l a p e r s o n e c o n e p i l e s s i a , c o n c i r c a 3 0 m i l a n u o v i c a s i o g n i a n n o . C o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o s p e s s o s i p e n s a , l ' e p i l e s s i a n o n r i g u a r d a s o l o l ' e t à p e d i a t r i c a : i l p i c c o d i n u o v i c a s i s i r e g i s t r a i n e t à a v a n z a t a , d o p o i 6 0 - 6 5 a n n i , s p e s s o a c a u s a d i m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e , p r o b l e m i v a s c o l a r i , t u m o r i o a l t r e c o n d i z i o n i t i p i c h e d e l l ' a n z i a n o . R i c o n o s c e r e l ' e p i l e s s i a p u ò e s s e r e c o m p l e s s o . A c c a n t o a l l e c r i s i t o n i c o - c l o n i c h e g e n e r a l i z z a t e , f a c i l m e n t e i d e n t i f i c a b i l i , e s i s t o n o m a n i f e s t a z i o n i p i ù s f u m a t e : b r e v i a l t e r a z i o n i d e l l a c o s c i e n z a , a s s e n z e , b l o c c h i p s i c o m o t o r i o s i n t o m i s o g g e t t i v i c o m e s e n s a z i o n i e p i g a s t r i c h e , g u s t a t i v e o d i ' d é j à v u ' . A n c h e e p i s o d i t r a n s i t o r i d i p o c h i s e c o n d i v a n n o s e m p r e i n d a g a t i c o n u n a p p r o c c i o d i a g n o s t i c o b a s a t o s u a n a m n e s i a c c u r a t a ( g u i d a t a d a l l a c o n o s c e n z a d e l l ' a n a t o m i a f u n z i o n a l e d e l c e r v e l l o ) e n o n s o l o s u l l a e v i d e n z a d i l e s i o n i a l l a R m o a l t e r a z i o n i a l l ' e l e t t r o e n c e f a l o g r a m m a . L a d i a g n o s i d i f f e r e n z i a l e è a m p i a e d e v e i n c l u d e r e m a l a t t i e c e r e b r o v a s c o l a r i , d i s t u r b i m e t a b o l i c i , s i n c o p i , a l t e r a z i o n i c a r d i o v a s c o l a r i e d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i , c o m p r e s e l e c r i s i f u n z i o n a l i d i s s o c i a t i v e , f r e q u e n t i s o p r a t t u t t o n e i p a z i e n t i c o n p r e s u n t a e p i l e s s i a f a r m a c o - r e s i s t e n t e . N e g l i u l t i m i a n n i l a r i c e r c a s u l l ' e p i l e s s i a h a c o n o s c i u t o u n r i n n o v a t o s l a n c i o , i n p a r t i c o l a r e s u l f r o n t e f a r m a c o l o g i c o , p r o s e g u o n o i n e u r o l o g i . " D o p o u n l u n g o p e r i o d o d i r e l a t i v a s t a b i l i t à , s o n o s t a t i i n t r o d o t t i n u o v i f a r m a c i a n t i e p i l e t t i c i , s o p r a t t u t t o p e r l e f o r m e f o c a l i , c o n m e c c a n i s m i d ' a z i o n e i n n o v a t i v i - s o t t o l i n e a C a r l o D i B o n a v e n t u r a , c o o r d i n a t o r e d e l G r u p p o d i s t u d i o s u l l ' e p i l e s s i a d e l l a S i n - C i r c a i l 2 0 – 3 0 % d e l l e e p i l e s s i e f o c a l i è i n f a t t i f a r m a c o - r e s i s t e n t e , o v v e r o n o n r i s p o n d e i n m o d o a d e g u a t o a l l e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i , c o n u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a q u a l i t à d i v i t a , s u l l ' a u t o n o m i a e s u l l ' i n c l u s i o n e s o c i a l e " . F a r m a c i c o m e p e r a m p a n e l , b r i v a r a c e t a m e c e n o b a m a t o - e l e n c a l a n o t a - h a n n o a m p l i a t o i n m o d o r i l e v a n t e l e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e . " I n p a r t i c o l a r e i l c e n o b a m a t o s t a m o s t r a n d o r i s u l t a t i m o l t o i n c o r a g g i a n t i , a n c h e i n p a z i e n t i c h e a v e v a n o g i à a f f r o n t a t o n u m e r o s e l i n e e d i t r a t t a m e n t o , s e n z a o t t e n e r e u n c o n t r o l l o s o d d i s f a c e n t e d e l l e c r i s i " , e v i d e n z i a D i B o n a v e n t u r a . P r o g r e s s i i m p o r t a n t i s o n o s t a t i o t t e n u t i a n c h e n e l l e e p i l e s s i e r a r e e n e l l e e n c e f a l o p a t i e e p i l e t t i c h e d e l l o s v i l u p p o , c o m e l a s i n d r o m e d i L e n n o x - G a s t a u t , l a s c l e r o s i t u b e r o s a e l a s i n d r o m e d i D r a v e t . F a r m a c i d e d i c a t i c o m e s t i r i p e n t o l o , c a n n a b i d i o l o e f e n f l u r a m i n a , c a r a t t e r i z z a t i d a m e c c a n i s m i d ' a z i o n e i n n o v a t i v i , h a n n o a p e r t o n u o v e p r o s p e t t i v e t e r a p e u t i c h e p e r p o p o l a z i o n i a d a l t i s s i m a c o m p l e s s i t à c l i n i c a , o f f r e n d o n u o v e s p e r a n z e a p a z i e n t i e c a r e g i v e r . P a r a l l e l a m e n t e l a r i c e r c a s i s t a o r i e n t a n d o s e m p r e p i ù v e r s o l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , g r a z i e a l l ' i n t e g r a z i o n e t r a g e n e t i c a , b i o m a r c a t o r i , e l e t t r o e n c e f a l o g r a f i a a d a l t a d e n s i t à e n e u r o i m a g i n g m u l t i m o d a l e . " L a g e n e t i c a n o n è p i ù s o l t a n t o u n o s t r u m e n t o d i a g n o s t i c o o d i c o u n s e l i n g , m a r a p p r e s e n t a u n a b a s e f o n d a m e n t a l e p e r s v i l u p p a r e a p p r o c c i t e r a p e u t i c i s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t i - p r e c i s a D i B o n a v e n t u r a - A n c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i s t a a f f a c c i a n d o c o m e p o s s i b i l e s u p p o r t o n e l l ’ a n a l i s i d e i d a t i c l i n i c i e n e u r o f i s i o l o g i c i , a p r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e p e r l a d i a g n o s i e i l m o n i t o r a g g i o d e l l a m a l a t t i a " . L ' a t t e n z i o n e n o n r i g u a r d a s o l o l a c u r a d e l l e c r i s i . " E ' f o n d a m e n t a l e u n a g e s t i o n e g l o b a l e d e l l a p e r s o n a c o n e p i l e s s i a , c h e c o n s i d e r i c o m o r b i d i t à , q u a l i t à d e l l a v i t a e c o n t e s t o s o c i a l e e f a m i l i a r e - r i m a r c a l ' e s p e r t o - Q u e s t o a p p r o c c i o m u l t i d i m e n s i o n a l e r i e n t r a n e l l a f i l o s o f i a d e l l a c o s i d d e t t a m e d i c i n a d e l l e q u a t t r o P : p r e v e n t i v a , p r e d i t t i v a , p e r s o n a l i z z a t a e p a r t e c i p a t i v a " . A c c a n t o a g l i a s p e t t i c l i n i c i , l a S i n r i c h i a m a l ' a t t e n z i o n e s u l l e r i c a d u t e s o c i a l i d e l l ' e p i l e s s i a , i n p a r t i c o l a r e s u l t e m a d e l l a p a t e n t e d i g u i d a e d e l d i r i t t o a l l a m o b i l i t à . L a n o r m a t i v a i t a l i a n a - r i c o r d a l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a - p r e v e d e c h e p e r i l r i l a s c i o o i l r i n n o v o d e l l a p a t e n t e d i c a t e g o r i a A e B s i a n e c e s s a r i o e s s e r e l i b e r i d a c r i s i d a a l m e n o 1 a n n o , c o n c e r t i f i c a z i o n e s p e c i a l i s t i c a . T a l i r e q u i s i t i n o n h a n n o s u b i t o m o d i f i c h e . N e g l i u l t i m i m e s i , p e r ò , s o n o e m e r s e c r i t i c i t à l e g a t e a l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' a r t i c o l o 1 8 7 d e l C o d i c e d e l l a s t r a d a , c h e r i g u a r d a l ' a s s u n z i o n e d i s o s t a n z e p s i c o t r o p e , p r e s e n t i n e i f a r m a c i c h e d e v o n o e s s e r e a s s u n t i d a l l e p e r s o n e c o n e p i l e s s i a p e r t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o l e c r i s i . A g i u g n o 2 0 2 5 s i è s v o l t o p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i u n t a v o l o d i c o n f r o n t o i n t e r i s t i t u z i o n a l e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i m i n i s t r i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e ( t r a c u i l a S i n ) e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , c o n l ' o b i e t t i v o d i d e f i n i r e p r o c e d u r e a m m i n i s t r a t i v e c h i a r e e c o n d i v i s e . " L a S i n - d i c h i a r a A n g e l o L a b a t e , c o n s i g l i e r e S i n , p r e s e n t e a l t a v o l o t e c n i c o - g u a r d a c o n f i d u c i a a l c o n f r o n t o i n t r a p r e s o , a u s p i c a n d o c h e i n t e m p i b r e v i s i p o s s a a r r i v a r e a s o l u z i o n i c h e s t a b i l i s c a n o u n a d i s c i p l i n a c h e c o n s e n t a d i i n d i v i d u a r e l e i p o t e s i d i n o n s a n z i o n a b i l i t à , c e r t i f i c a t e d a l m e d i c o c u r a n t e , p e r i p a z i e n t i s o g g e t t i a u n t r a t t a m e n t o f a r m a c o l o g i c o , g a r a n t e n d o a l t e m p o s t e s s o s i c u r e z z a s t r a d a l e e t u t e l a d e i d i r i t t i d e i p a z i e n t i " . P e r i n e u r o l o g i r e s t a t u t t a v i a u n a q u e s t i o n e c e n t r a l e : q u e l l a d e l l e p e r s o n e c o n e p i l e s s i a f a r m a c o - r e s i s t e n t e , c h e n o n r i e s c o n o a r a g g i u n g e r e u n a n n o l i b e r o d a c r i s i e c h e , q u i n d i , n o n p o s s o n o o t t e n e r e l a p a t e n t e d i g u i d a . P e r q u e s t i p a z i e n t i l a S i n s o t t o l i n e a l a n e c e s s i t à d i r i c o n o s c e r e u n v e r o e p r o p r i o d i r i t t o a l l a m o b i l i t à . " L a m o b i l i t à è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e p e r l a v o r a r e , s t u d i a r e e p a r t e c i p a r e a l l a v i t a s o c i a l e - o s s e r v a L a b a t e - P e r q u e s t o , i n s i e m e a l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , l a S i n s u g g e r i s c e s o l u z i o n i a l t e r n a t i v e e s t r u t t u r a t e , c o m e l ' a c c e s s o g r a t u i t o o a g e v o l a t o a i m e z z i d i t r a s p o r t o p u b b l i c o , g i à s p e r i m e n t a t o i n a l c u n e r e a l t à r e g i o n a l i c o m e l ' E m i l i a R o m a g n a , c o n l ' o b i e t t i v o d i e s t e n d e r e q u e s t e b u o n e p r a t i c h e s u s c a l a n a z i o n a l e " . I n q u e s t o m o d o - c o n c l u d e l a n o t a - l a S i n r i b a d i s c e i l p r o p r i o i m p e g n o n o n s o l o n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a r i c e r c a e d e l l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a , m a a n c h e n e l l a t u t e l a d e i d i r i t t i , d e l l a d i g n i t à e d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o n e p i l e s s i a , a f f i n c h é l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a s i a d a v v e r o c o m p l e t a , e q u a e c e n t r a t a s u l l a p e r s o n a .