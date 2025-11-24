R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i a m o R a r e D i s e a s e s I t a l y i n a u g u r a o g g i l a c a m p a g n a n a z i o n a l e p e r l a G i o r n a t a d e l l e m a l a t t i e r a r e 2 0 2 6 , c o n u n i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r e s s o l a s e d e d e l l ' A i f a - A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o a R o m a . L ' e v e n t o - s p i e g a i n u n a n o t a l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e - s e g n a l ' a v v i o u f f i c i a l e d e l p e r c o r s o c h e a c c o m p a g n e r à i p r o s s i m i m e s i f i n o a l 2 8 f e b b r a i o 2 0 2 6 , d a t a i n c u i i n t u t t o i l m o n d o s i c e l e b r e r à i l R a r e D i s e a s e D a y . L ' e d i z i o n e 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a l ' u l t i m a t a p p a d e l ' v i a g g i o ' i d e a t o d a U n i a m o p e r r a c c o n t a r e l e s f i d e d e l l a c o m u n i t à d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a : d i a g n o s i , p r e s a i n c a r i c o o l i s t i c a e r i c e r c a . I l f o c u s d i q u e s t ' a n n o è d e d i c a t o a u n t e m a c r u c i a l e e c o m p l e s s o : l ' a c c e s s o e q u o , t e m p e s t i v o e o m o g e n e o a l l e t e r a p i e e a i t r a t t a m e n t i , f a r m a c o l o g i c i e n o n . O g g i - s o t t o l i n e a U n i a m o - s o l o p e r i l 5 % d e l l e o l t r e 8 m i l a m a l a t t i e r a r e e s i s t e u n a c u r a , e l a m a g g i o r p a r t e n o n d i s p o n e n e m m e n o d i u n a t e r a p i a o u n t r a t t a m e n t o . N e g l i u l t i m i a n n i , t u t t a v i a , l a r i c e r c a n e l c a m p o d e l l e m a l a t t i e r a r e h a a p e r t o s c e n a r i c o m p l e t a m e n t e n u o v i : t e r a p i e a v a n z a t e e i n n o v a t i v e c h e s t a n n o m o d i f i c a n d o l a s t o r i a n a t u r a l e d i a l c u n e p a t o l o g i e ; d i g i t a l t h e r a p i e s e t e c n o l o g i e a s s i s t i v e a d a l t o v a l o r e t e c n o l o g i c o ; p r o c e s s i d i d r u g r e p u r p o s i n g c h e s t a n n o d a n d o n u o v a v i t a a f a r m a c i g i à i n u s o e t r a t t a m e n t i n o n f a r m a c o l o g i c i - d a l l a r i a b i l i t a z i o n e a l l a l o g o p e d i a , m a a n c h e a l i m e n t i a f i n i m e d i c i s p e c i a l i - f o n d a m e n t a l i p e r l a q u a l i t à d i v i t a . C i s o n o t a n t e o p p o r t u n i t à , m a p e r s i s t e a n c h e q u a l c h e c r i t i c i t à . C i s o n o i n f a t t i d i f f e r e n z e r e g i o n a l i n e i t e m p i e n e l l a d i s p o n i b i l i t à d i f a r m a c i , t e r a p i e r i a b i l i t a t i v e e a u s i l i . C ' è d i s o m o g e n e i t à s p e s s o a n c h e a l i v e l l o d i s i n g o l a p r o v i n c i a o a d d i r i t t u r a d i a z i e n d e s a n i t a r i e l o c a l i . Q u e s t o c r e a s p e s s o s c o n c e r t o n e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a . S e c o n d o i d a t i E u r o r d i s ( R a r e B a r o m e t e r , 2 0 1 7 ) , i l 2 4 % d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a i n E u r o p a n o n p u ò a c c e d e r e a i t r a t t a m e n t i n e c e s s a r i , r i s p e t t o a l 1 7 % d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e . U n a d i s u g u a g l i a n z a c h e i n a l c u n i P a e s i a r r i v a a l i v e l l i e s t r e m i . " C o n l a c a m p a g n a d e l R a r e D i s e a s e D a y 2 0 2 6 - h a d i c h i a r a t o A n n a l i s a S c o p i n a r o , p r e s i d e n t e d i U n i a m o - i n i z i a m o l ' u l t i m a t a p p a d i u n v i a g g i o c o m i n c i a t o 4 a n n i f a , c h e c i h a p o r t a t o a d a t t r a v e r s a r e t u t t a l ' I t a l i a a f f r o n t a n d o i t e m i c r u c i a l i c h e r i g u a r d a n o l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a . P a r t i r e d a A i f a è s t a t a u n a s c e l t a n a t u r a l e , p e r c h é i l f o c u s d e l l a c a m p a g n a 2 0 2 6 s a r à i n c e n t r a t o s u t e r a p i e e t r a t t a m e n t i , a n c h e s e i l n o s t r o s g u a r d o s i a l l a r g a a q u e l l i n o n f a r m a c o l o g i c i e a g l i a u s i l i . S o n o i n a r r i v o m o l t e n u o v e t e r a p i e c h e p r o m e t t o n o u n m i g l i o r a m e n t o , a v o l t e d r a s t i c o , d i s a l u t e e q u a l i t à d i v i t a . S a r à i m p o r t a n t e m e t t e r l e a d i s p o s i z i o n e i n t e m p i r a p i d i e u n i f o r m e m e n t e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L ' o r g a n i z z a z i o n e e l o s t a n z i a m e n t o d i b u d g e t s u f f i c i e n t i , a n c h e i n u n ' o t t i c a d i h o r i z o n s c a n n i n g , s a r a n n o f o n d a m e n t a l i - a v v e r t e S c o p i n a r o - L ' a l t a m o b i l i t à d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a r i c h i e d e u n a d e g u a m e n t o d e l l e p r o c e d u r e b u r o c r a t i c h e , p e r g a r a n t i r e l e s t e s s e p r e s t a z i o n i a n c h e a l r i e n t r o a c a s a ; s o l l e v a i n o l t r e u n t e m a d i s o s t e n i b i l i t à p e r i c e n t r i c h e h a n n o m a g g i o r e a t t r a t t i v a . I t r a t t a m e n t i r i a b i l i t a t i v i , s p e s s o u n i c o m u r o r i s p e t t o a l p e g g i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a , d o v r e b b e r o e s s e r e g a r a n t i t i i n v i a c o n t i n u a t i v a e s e n z a t e t t i ; g l i a u s i l i n e c e s s i t a n o d i p e r s o n a l i z z a z i o n e e i n d i v i d u a t i f r a q u e l l i p i ù p e r f o r m a n t i " . A l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' i n i z i a t i v a e r a n o p r e s e n t i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , c o n l ' o b i e t t i v o d i a v v i a r e u n c o n f r o n t o c o n c r e t o e c o n d i v i s o . C o m e h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e d i A i f a , R o b e r t N i s t i c ò , d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o , " l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a c i r i c o r d a n o o g n i g i o r n o q u a l è l a r a g i o n d ' e s s e r e d i u n ' a g e n z i a r e g o l a t o r i a : g a r a n t i r e c h e l ' i n n o v a z i o n e a r r i v i d a v v e r o a c h i n e h a p i ù b i s o g n o , s e n z a d i s e g u a g l i a n z e . P e r m e q u e s t o è u n i m p e g n o p e r s o n a l e , p r i m a a n c o r a c h e i s t i t u z i o n a l e c o m e p r e s i d e n t e d i A i f a . O g g i - h a e v i d e n z i a t o - p i ù d e l 2 0 % d e i n u o v i f a r m a c i a u t o r i z z a t i i n E u r o p a r i g u a r d a m a l a t t i e r a r e e a b b i a m o g i à a d i s p o s i z i o n e o l t r e 1 4 0 f a r m a c i o r f a n i ; n e l s o l o 2 0 2 4 l ' E m a h a a p p r o v a t o 1 7 n u o v i m e d i c i n a l i o r f a n i , m o l t i d e i q u a l i a l t a m e n t e i n n o v a t i v i . I n q u e s t o s c e n a r i o è p r i o r i t a r i a l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e i r e g i s t r i d i p a t o l o g i a , l ' i n t e r o p e r a b i l i t à d e i d a t i e u n ' i n f r a s t r u t t u r a i n f o r m a t i v a n a z i o n a l e c h e c o n s e n t a d i m i s u r a r e b i s o g n i , e s i t i e v a l o r e d e l l e t e r a p i e . Q u e s t o è c r u c i a l e s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l l ' a r r i v o d i t e r a p i e a d a l t i s s i m o i m p a t t o c l i n i c o , m a a n c h e e c o n o m i c o . L e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i r a p p r e s e n t a n o u n m o t o r e f o n d a m e n t a l e p e r o r i e n t a r e l e p o l i t i c h e r e g o l a t o r i e e l ' a c c e s s o a l l ' i n n o v a z i o n e s u l l a b a s e d i b i s o g n i r e a l i " . C o n o g g i p r e n d o n o u f f i c i a l m e n t e i l v i a l e a t t i v i t à c h e a c c o m p a g n e r a n n o l a c a m p a g n a n a z i o n a l e : e v e n t i , i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , p r o g e t t i n e l l e s c u o l e , c o l l a b o r a z i o n i c o n e n t i e i s t i t u z i o n i e l ' a t t i v a z i o n e d i u n a r e t e t e r r i t o r i a l e c h e o g n i a n n o c r e s c e e s i r a f f o r z a . U n i a m o , e n t e c o o r d i n a t o r e d e l R a r e D i s e a s e D a y i n I t a l i a s i n d a l l a p r i m a e d i z i o n e , i n q u a l i t à d i N a t i o n a l A l l i a n c e d i E u r o r d i s , c o n f e r m a c o s ì i l p r o p r i o i m p e g n o n e l d a r e v o c e a l l a c o m u n i t à r a r a e p o r t a r e l ' a t t e n z i o n e s u l l e n e c e s s i t à q u o t i d i a n e d i o l t r e 2 m i l i o n i d i p e r s o n e i n I t a l i a e 3 0 0 m i l i o n i n e l m o n d o . L ' o b i e t t i v o d e l l a c a m p a g n a 2 0 2 6 - c o n c l u d e l a n o t a - è c h i a r o : p r o m u o v e r e u n a r i f l e s s i o n e p u b b l i c a s u l d i r i t t o a l l a c u r a e r e n d e r e t r a t t a m e n t i e t e r a p i e a c c e s s i b i l i a t u t t i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o d i r e s i d e n z a o d a l l a c o n d i z i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e .