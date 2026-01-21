( A d n k r o n o s ) - U n a b b r a c c i o l u n g o , c h e d u r i a l m e n o 3 0 s e c o n d i , p u ò e s s e r e u n a v e r a ' m e d i c i n a ' . D i s i c u r o " è u n p o t e n t e a n t i s t r e s s " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e l o p s i c o l o g o M a r c o P i c c o l o n e l l a G i o r n a t a d e d i c a t a p r o p r i o a l l ' a b b r a c c i o , l ' H u g g i n g D a y , c h e s i c e l e b r a o g g i . " N o n s i t r a t t a s o l t a n t o d i u n g e s t o a f f e t t i v o - e v i d e n z i a - m a è u n r e g o l a t o r e p r o f o n d o d e l l o s t r e s s , c o m e h a n n o d i m o s t r a t o , n e l t e m p o , m o l t i s t u d i " . Q u e s t o p e r c h é " l ' a b b r a c c i o l u n g o f a g e n e r a r e a l n o s t r o o r g a n i s m o d e g l i o r m o n i c h e c i d a n n o b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , i n p a r t i c o l a r e l ' o s s i t o c i n a , e a l l o s t e s s o t e m p o r i d u c e i l i v e l l i d i c o r t i s o l o ( l ' o r m o n e d e l l o s t r e s s ) " . D a u n p u n t o d i v i s t a p s i c o l o g i c o , p o i , " l ' a b b r a c c i o a g i s c e c o m e u n a f o r m a d i ' c o n t e n i m e n t o ' : è u n p o ' u n a r i p r e s a d e l l ' e s p e r i e n z a i n f a n t i l e q u a n d o n o i v e n i v a m o ' c o n t e n u t i ' d a l l ' a b b r a c c i o d e l l a m a m m a . I l c o n t e n i t o r e r a p p r e s e n t a t o d a l c o r p o d e l l ' a l t r o a i u t a l a n o s t r a m e n t e a c a l m a r s i , a r i o r i e n t a r s i " , s o t t o l i n e a P i c c o l o . N o n p a r l i a m o p e r ò , p r e c i s a , " d e l l ' a b b r a c c i o ' f o r m a l e ' p e r m o t i v a z i o n i c u l t u r a l i , a n c h e p e r c h é s a p p i a m o c h e s e c a m b i a m o P a e s e i m o d i p e r d i m o s t r a r e l ' a f f e t t o , l a v i c i n a n z a o - n e l c a s o d i u n f u n e r a l e - l e c o n d o g l i a n z e s o n o m o l t o d i f f e r e n t i , a n c h e i n I t a l i a t r a l e d i v e r s e r e g i o n i " . P e r a v e r e u n a f u n z i o n e t e r a p e u t i c a i l g e s t o n o n p u ò e s s e r e b r e v i s s i m o n é f o r m a l e . " A l l ' i n t e r n o d e l l ' a b b r a c c i o - c o n t i n u a l o p s i c o l o g o - c ' è l ' e s p e r i e n z a p r i m o r d i a l e d e l c o n t a t t o m a t e r n o , r i t r o v i a m o q u e l t i p o d i c o n f o r t o p s i c o l o g i c o c h e è a n c h e b i o c h i m i c o , o l t r e c h e a f f e t t i v o , e c h e i n q u a l c h e m o d o a i u t a l a n o s t r a m e n t e e i l n o s t r o c o r p o a c a l m a r s i " . Q u e s t o g e s t o , p r o s e g u e P i c c o l o , " r i d u c e l a n o s t r a ' a t t i v a z i o n e ' , i l s e n s o d i a l l a r m e , d i p a n i c o , d i a n s i a . A b b a s s a n d o i l c o r t i s o l o l i m i t a q u e l l a s e n s a z i o n e d i a l l a r m e i n t e r n o e a u m e n t a i l s e n s o d i s i c u r e z z a c h e , r i p e t o , h a r a d i c i n e l c o n t e n i m e n t o d e l l e b r a c c i a d e l l a m a m m a . P e r q u e s t o m o t i v o l ' a b b r a c c i o h a u n i m p a t t o s i a c o r p o r e o , p e r c h é l a f i s i c i t à i n i z i a a g e n e r a r e l e r e a z i o n i b i o c h i m i c h e e l o s t a t o d i b e n e s s e r e , m a a n c h e p s i c o l o g i c o c o n p r o f o n d e r a d i c i n e l l a n o s t r a e s p e r i e n z a i n f a n t i l e p a s s a t a . I l b a m b i n o è s e m p r e d e n t r o d i n o i " , c h i o s a l ' e s p e r t o .