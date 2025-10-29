R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a p s o r i a s i è u n a p a t o l o g i a c r o n i c a e c o m p l e s s a , c h e i n I t a l i a i n t e r e s s a c i r c a 1 , 8 m i l i o n i d i p e r s o n e , d i c u i 1 5 0 m i l a c o n f o r m e g r a v i . N u m e r i s i g n i f i c a t i v i c h e r i f l e t t o n o n o n s o l o l a d i f f u s i o n e d e l l a m a l a t t i a , m a a n c h e i l p e s o c h e e s e r c i t a s u l l a v i t a q u o t i d i a n a , s u l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o e s u l l e r e l a z i o n i . I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a p s o r i a s i , c h e s i c e l e b r a o g g i 2 9 o t t o b r e , U c b c o n f e r m a e r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o a s o s t e g n o d e l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t a p a t o l o g i a i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a , c h e p u ò m a n i f e s t a r s i i n m o d i d i f f e r e n t i e c h e s p e s s o s i a c c o m p a g n a a c o m o r b i d i t à i m p o r t a n t i , c o m e a r t r i t e p s o r i a s i c a , d i s t u r b i m e t a b o l i c i e c a r d i o v a s c o l a r i , a n s i a e d e p r e s s i o n e . I l s u o i m p a t t o , d u n q u e , v a b e n o l t r e l a p e l l e , i n t e r e s s a n d o i n m o d o r i l e v a n t e l a s a l u t e c o m p l e s s i v a e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . A n c h e l a c o n f e r e n z a s t a m p a o r g a n i z z a t a d a A p i a f c o o g g i , p r e s s o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , c h e l a f a r m a c e u t i c a h a s o s t e n u t o c o n i l p r o p r i o s u p p o r t o i n c o n d i z i o n a t o - i n f o r m a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - r i c h i a m a l ' a t t e n z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i s u l l a n e c e s s i t à d i r i c o n o s c e r e p i e n a m e n t e l a n a t u r a c r o n i c a d e l l a m a l a t t i a e d i g a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o a l l e c u r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . L a p a r t n e r s h i p c o n l e a s s o c i a z i o n i è i n f a t t i " u n p i l a s t r o s t r a t e g i c o p e r c o s t r u i r e p r o g e t t i d i a d v o c a c y , i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e c a p a c i d i d a r e v o c e a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e e d i f a v o r i r e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o " t r a p a z i e n t i , m e d i c i e i s t i t u z i o n i . " P e r U c b , e s s e r e a c c a n t o a l l e p e r s o n e c o n p s o r i a s i s i g n i f i c a m o l t o p i ù c h e s v i l u p p a r e t e r a p i e i n n o v a t i v e e d e f f i c a c i - a f f e r m a F e d e r i c o C h i n n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i U c b I t a l i a - S i g n i f i c a a n c h e a s c o l t a r e , c o m p r e n d e r e e a g i r e i n s i e m e p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e p r o m u o v e r e u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e . L ' i n f o r m a z i o n e , l a c o l l a b o r a z i o n e e l a c o n s a p e v o l e z z a s o n o s t r u m e n t i p o t e n t i p e r r i d u r r e l o s t i g m a e c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù e q u o p e r c h i c o n v i v e c o n q u e s t a p a t o l o g i a " . T r a i p r o g e t t i p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e l l ' i m p e g n o d e l g r u p p o - r i p o r t a l a n o t a - s p i c c a l a c a m p a g n a ' M e t t i l a p s o r i a s i f u o r i g i o c o ' , r e a l i z z a t a c o n i l p a t r o c i n i o d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e ( A d i s p o , A n a p , A p i a f c o , S i d e m a s t e A d o i ) . L ' i n i z i a t i v a , c h e v e d e c o m e t e s t i m o n i a l , p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o , l ' e x c a l c i a t o r e C l a u d i o M a r c h i s i o , h a l ' o b i e t t i v o d i a i u t a r e l e p e r s o n e c o n p s o r i a s i a c o n o s c e r e m e g l i o l a p r o p r i a c o n d i z i o n e e a r i v o l g e r s i t e m p e s t i v a m e n t e a s p e c i a l i s t i , n o n l a s c i a n d o s i l i m i t a r e d a l p e s o s o c i a l e d e l l a m a l a t t i a . I n s o l i 3 a n n i l a c a m p a g n a è d i v e n t a t a u n a d e l l e p i ù e f f i c a c i a t t i v i t à d i d i s e a s e a w a r e n e s s s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e : i l s i t o u f f i c i a l e m e t t i l a p s o r i a s i f u o r i g i o c o . i t h a s u p e r a t o 5 5 8 m i l a u t e n t i u n i c i e q u a s i 1 m i l i o n e d i v i s u a l i z z a z i o n i , m e n t r e i c o n t e n u t i v i d e o h a n n o t o t a l i z z a t o o l t r e 7 0 0 m i l a v i s u a l i z z a z i o n i s u Y o u T u b e e i c a n a l i s o c i a l c o l l e g a t i c o n t a n o p i ù d i 1 7 m i l a f o l l o w e r c o m p l e s s i v i . L a f o r z a d e l p r o g e t t o è n e l l a n a r r a z i o n e c o n d i v i s a e n e l l a m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à : d e r m a t o l o g i , p s i c o l o g i , n u t r i z i o n i s t i , p a z i e n t i e i n f l u e n c e r h a n n o c o n t r i b u i t o a c r e a r e u n a r e t e d i i n f o r m a z i o n e e s o s t e g n o , c a p a c e d i r a g g i u n g e r e p u b b l i c i d i v e r s i e d i p r o m u o v e r e u n a v i s i o n e p i ù c o n s a p e v o l e e p o s i t i v a d e l l a m a l a t t i a . Q u e s t o a p p r o c c i o h a p e r m e s s o d i r i d u r r e s t i g m a e d i s i n f o r m a z i o n e , e l e m e n t i c h e a n c o r a o g g i r a p p r e s e n t a n o u n a b a r r i e r a i m p o r t a n t e a l l a d i a g n o s i p r e c o c e e a l l a c o r r e t t a g e s t i o n e d e l l a p s o r i a s i .