R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e g l i u l t i m i 4 d e c e n n i l e p r o s p e t t i v e d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r e u m a t o l o g i c a - o l t r e 5 m i l i o n i d i i t a l i a n i - s o n o d e c i s a m e n t e m i g l i o r a t e a n c h e g r a z i e a l l e i n n o v a z i o n i g i u n t e d a l l a r i c e r c a . M o l t e p a t o l o g i e v e n g o n o c r o n i c i z z a t e e i n u o v i t r a t t a m e n t i e t e r a p i e g a r a n t i s c o n o p u r e u n a b u o n a q u a l i t à d i v i t a q u o t i d i a n a . T u t t a v i a , m o l t i a s p e t t i d e l l ' a s s i s t e n z a s o c i o - s a n i t a r i a d e v o n o e s s e r e m i g l i o r a t i : l a c o n t i n u i t à d i c u r a , l ' i n t e g r a z i o n e o s p e d a l e - t e r r i t o r i o ; l ' a c c e s s o a l l e n u o v e t e r a p i e ; l a c r e a z i o n e o p o t e n z i a m e n t o d e l l e R e t i r e u m a t o l o g i c h e r e g i o n a l i . P e r t e n e r e a c c e s i i r i f l e t t o r i s u q u e s t a r e a l t à , a n c h e q u e s t ' a n n o l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a l a t i r e u m a t i c i ( A n m a r O d v ) p r o m u o v e i n I t a l i a l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l m a l a t o r e u m a t i c o c h e s i c e l e b r a i l 1 2 o t t o b r e . I n p r e p a r a z i o n e a l l ' e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e - i n f o r m a A n m a r i n u n a n o t a - s i s v o l g e a R o m a , d o m a n i 9 o t t o b r e , u n c o n v e g n o n a z i o n a l e p r e s s o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i c h e v e d e l a p a r t e c i p a z i o n e d i p a z i e n t i , c l i n i c i , m e d i c i d i f a m i g l i a e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e r e g i o n a l i . N e l l ' o c c a s i o n e s i f e s t e g g e r a n n o i 4 0 a n n i d i a t t i v i t à d e l l ' a s s o c i a z i o n e . " E ' u n p i a c e r e p o t e r c e l e b r a r e u n c o m p l e a n n o c o s ì i m p o r t a n t e - s o t t o l i n e a S i l v i a T o n o l o , p r e s i d e n t e A n m a r O d v - M o l t a s t r a d a è s t a t a f a t t a d a l l ' o r m a i l o n t a n o 1 9 8 5 . G r a n d i s o n o s t a t i i s u c c e s s i o t t e n u t i d a i p a z i e n t i a n c h e i n t e r m i n i d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l a n o s t r a p a r t i c o l a r e c o n d i z i o n e . C i s o n o p e r ò a n c o r a m o l t e c r i t i c i t à e s i a m o s e m p r e p i ù c o n v i n t i c h e l e p r o b l e m a t i c h e s i p o s s o n o r i s o l v e r e s o l o t u t t i i n s i e m e . P e r q u e s t o , d a a n n i , c e r c h i a m o u n d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i , m a a n c h e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , p e r t r o v a r e n u o v e s o l u z i o n i " . A l c o n v e g n o p e r i 4 0 a n n i d i A n m a r i n t e r v e n g o n o , t r a g l i a l t r i : A n t o n e l l a C e l a n o , p r e s i d e n t e A p m a r r , A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e u m a t i c h e e r a r e ; A n d r e a D o r i a , p r e s i d e n t e S i r , S o c i e t à i t a l i a n a d i r e u m a t o l o g i a ; P i e r L u i g i R u s s o , d i r e t t o r e t e c n i c o s c i e n t i f i c o A i f a , A g e n z i a d e l f a r m a c o ; S i l v e s t r o S c o t t i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e n a z i o n a l e F i m m g , F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m e d i c i d i f a m i g l i a .