R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l d i a b e t e , c h e s i c e l e b r a i l 1 4 n o v e m b r e , M o v i S p a p r e s e n t a l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e ' I l d i a b e t e d i t i p o 1 è u n p a s s e g g e r o i n v i s i b i l e ' : u n t r a m c o m p l e t a m e n t e d e c o r a t o s i t r a s f o r m a i n u n m a n i f e s t o i n m o v i m e n t o c h e a t t r a v e r s a l e s t r a d e d i M i l a n o , p e r r a c c o n t a r e e r e n d e r e v i s i b i l e l a r e a l t à d i c h i c o n v i v e o g n i g i o r n o c o n q u e s t a m a l a t t i a . I l v e i c o l o d i v e n t a i l s e g n o t a n g i b i l e d i u n m e s s a g g i o i m p o r t a n t e : g u a r d a r e o l t r e c i ò c h e n o n s i v e d e , p e r c o m p r e n d e r e l a r e a l t à d i m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o . I n I t a l i a c i r c a 1 p e r s o n a s u 2 0 0 c o n v i v e c o n i l d i a b e t e d i t i p o 1 , u n a p a t o l o g i a a u t o i m m u n e c r o n i c a c h e s p e s s o s i m a n i f e s t a i n g i o v a n e e t à e r i c h i e d e u n m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e e u n s u p p o r t o c o n t i n u o . L a s c e l t a d e l l a d a t a d e l 1 4 n o v e m b r e , c h e r i c o r d a l a n a s c i t a d i F r e d e r i c k B a n t i n g , s c o p r i t o r e d e l l ' i n s u l i n a - r i c o r d a u n a n o t a - s o t t o l i n e a " l ' i m p o r t a n z a d i p r e v e n z i o n e , e d u c a z i o n e e g e s t i o n e c o r r e t t a d e l d i a b e t e , t e m i f o n d a m e n t a l i r i c h i a m a t i o g n i a n n o d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à ( O m s ) e d a l l a I n t e r n a t i o n a l D i a b e t e s F e d e r a t i o n ( I d f ) " . L a s c e l t a d i r e a l i z z a r e l ' i n i z i a t i v a a M i l a n o , d o v e M o v i h a l e p r o p r i e r a d i c i e i l c u o r e o p e r a t i v o , è p e r p o r t a r e i n s t r a d a u n m e s s a g g i o d i v i c i n a n z a e c o n o s c e n z a . I l t r a m , m e z z o q u o t i d i a n o p e r m i g l i a i a d i c i t t a d i n i - c h i a r i s c e l ' o r g a n i z z a z i o n e - d i v e n t a s i m b o l o d i u n v i a g g i o c o n d i v i s o : c o s ì c o m e i l t r a m a c c o m p a g n a l e p e r s o n e n e i l o r o s p o s t a m e n t i , i l d i a b e t e a c c o m p a g n a ' s i l e n z i o s a m e n t e ' o g n i g i o r n o c h i n e è a f f e t t o . L o s t e s s o c o n c e p t d e l l a c a m p a g n a r a c c o n t a p r o p r i o q u e s t o : u n a p r e s e n z a c o s t a n t e e t o t a l i z z a n t e c h e i n f l u e n z a s c e l t e , e m o z i o n i e q u o t i d i a n i t à s e n z a m a i d e f i n i r e c h i l a v i v e . U n p a s s e g g e r o i n v i s i b i l e a g l i o c c h i d e g l i a l t r i , m a r e a l e e c o n c r e t o p e r c h i c o n v i v e c o n l a m a l a t t i a . " C o n q u e s t a i n i z i a t i v a - a f f e r m a E n r i c o C e r i b e l l i , D i r e c t o r B u s i n e s s U n i t B i o s y s t e m d i M o v i S p a - v o g l i a m o r a c c o n t a r e l a q u o t i d i a n i t à d i c h i v i v e c o n i l d i a b e t e d i t i p o 1 , u n a m a l a t t i a c h e , p u r n o n a v e n d o a d o g g i u n a c u r a d e f i n i t i v a , p u ò e s s e r e g e s t i t a c o n m a g g i o r e s e r e n i t à , c o n s a p e v o l e z z a e s u p p o r t o . E ' u n v i a g g i o c o n t i n u o , o g n i g i o r n o d i v e r s o . I l t r a m è i l s i m b o l o d e l n o s t r o i m p e g n o p e r r e n d e r e v i s i b i l e c i ò c h e t r o p p o s p e s s o r e s t a n a s c o s t o , p e r p r o m u o v e r e l ' i m p o r t a n z a d i a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p e r u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a , c o n o s c e n z a e a t t e n z i o n e e c o m e g e s t o d i a s s o l u t a v i c i n a n z a a l l a D i a b e t e s C o m m u n i t y " . L a c r e a t i v i t à , s v i l u p p a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S p r i m I t a l i a , t r a d u c e i n i m m a g i n e i l t e m a d e l l ' i n v i s i b i l i t à : l e f i a n c a t e m o s t r a n o u n a t e x t u r e d i s a g o m e s t i l i z z a t e , r a p p r e s e n t a n t i l a m o l t i t u d i n e d i p e r s o n e c h e p o p o l a n o l a c i t t à . L ' e f f e t t o v i s i v o r a c c o n t a u n a c o n d i z i o n e i n v i s i b i l e a g l i o c c h i , m a p r e s e n t e e c o n c r e t a n e l l a v i t a d i m o l t i . L a p a l e t t e c r o m a t i c a v e r d e , c o l o r e a z i e n d a l e d i M o v i , e b l u , c o l o r e s i m b o l o d e l d i a b e t e , è u n s i m b o l o d i f i d u c i a , v i c i n a n z a e m o v i m e n t o , m e n t r e l a c a l l t o a c t i o n ' S a l i a b o r d o : r e s t a i n f o r m a t o ' i n v i t a i c i t t a d i n i a s c o p r i r e d i p i ù s u l p r o g e t t o s u l s i t o d i a b e t e . m o v i g r o u p . c o m / g m d 2 0 2 5 / . P e r l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e d i t i p o 1 , l a t e c n o l o g i a o g g i o f f r e s t r u m e n t i s e m p r e p i ù s e m p l i c i , s i c u r i e p e r s o n a l i z z a t i : m i c r o i n f u s o r i , s e n s o r i , a l g o r i t m i e v o l u t i , A p p e p i a t t a f o r m e d i s c a r i c o d a t i n o n s o l o m i g l i o r a n o i l c o n t r o l l o c l i n i c o , m a a i u t a n o a r i d u r r e i l c a r i c o d i g e s t i o n e q u o t i d i a n a e a f a v o r i r e l ’ a u t o n o m i a d e l l e p e r s o n e . " I l d i a b e t e d i t i p o 1 è u n p a s s e g g e r o i n v i s i b i l e : n o n s i v e d e , m a c o n d i z i o n a p r o f o n d a m e n t e l a v i t a d i c h i l o v i v e e d i c h i g l i s t a a c c a n t o o g n i g i o r n o - d i c h i a r a E n r i c o C e r i b e l l i , D i r e c t o r B u s i n e s s U n i t B i o s y s t e m M o v i - C o n q u e s t a c a m p a g n a v o g l i a m o r e n d e r l o v i s i b i l e , p e r f a v o r i r e e m p a t i a , c o n o s c e n z a e s o s t e g n o . D a s e m p r e l ' i m p e g n o d i M o v i è v i a g g i a r e a c c a n t o a i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , a l l e p e r s o n e c o n d i a b e t e e a i l o r o f a m i l i a r i , c o n l ' o b i e t t i v o d i s e m p l i f i c a r e , s u p p o r t a r e e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a l o r o v i t a " .