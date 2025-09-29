R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i s o n o l a p r i n c i p a l e c a u s a d i m o r t e n e l m o n d o , r e s p o n s a b i l i d i o l t r e u n t e r z o d e i d e c e s s i g l o b a l i e d e l 3 5 , 8 % d i q u e l l i i t a l i a n i . S i s t i m a c h e , i n a s s e n z a d i m i s u r e p r e v e n t i v e , l e d i v e r s e c o n d i z i o n i c h e i n t e r e s s a n o c u o r e e v a s i s a n g u i g n i , c o m e i n f a r t o m i o c a r d i c o a c u t o , i c t u s c e r e b r a l e , s c o m p e n s o c a r d i a c o e a r i t m i e , p o t r e b b e r o a r r i v a r e a d e t e r m i n a r e 2 3 , 6 m i l i o n i d i m o r t i o g n i a n n o e n t r o i l 2 0 3 0 . G l i e v e n t i a c u t i , c o m e l ' i n f a r t o o l ' i c t u s , i n p i ù d e l 5 0 % d e i c a s i r a p p r e s e n t a n o l a p r i m a m a n i f e s t a z i o n e d e l l a m a l a t t i a , c o l p e n d o p e r s o n e c h e f i n o a q u e l m o m e n t o e r a n o c o n s i d e r a t e s a n e . I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l c u o r e , c h e s i c e l e b r a o g n i a n n o i l 2 9 s e t t e m b r e , S y n l a b , a z i e n d a s p e c i a l i z z a t a n e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e n e l l a d i a g n o s t i c a m e d i c a , r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l a p r o m o z i o n e d i p r a t i c h e c l i n i c h e e s t i l i d i v i t a c h e p o s s a n o r i d u r r e l ' i m p a t t o d i q u e s t e p a t o l o g i e c o n p a c c h e t t i d e d i c a t i a l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e d i s p o n i b i l i a p r e z z i a g e v o l a t i n e i c e n t r i d i a g n o s t i c i a p a r t i r e d a l m e s e d i o t t o b r e . I l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e u n e v e n t o c a r d i o v a s c o l a r e - r i c o r d a u n a n o t a - d i p e n d e d a f a t t o r i d i r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e n o n m o d i f i c a b i l i , c o m e e t à , s e s s o e p r e d i s p o s i z i o n e g e n e t i c a , e d a f a t t o r i m o d i f i c a b i l i , s u i q u a l i è p o s s i b i l e i n t e r v e n i r e , q u a l i i p e r t e n s i o n e , d i a b e t e , d i s l i p i d e m i a , f u m o , o b e s i t à e s e d e n t a r i e t à , o l t r e a c o n d i z i o n i p s i c o s o c i a l i e s o c i o e c o n o m i c h e s f a v o r e v o l i e a l l ' e s p o s i z i o n e a l l ' i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o . S p e s s o p i ù f a t t o r i p o s s o n o c o e s i s t e r e n e l l o s t e s s o i n d i v i d u o , a m p l i f i c a n d o i l r i s c h i o : a d e s e m p i o , i l 7 0 % d e l l e p e r s o n e c o n d i a b e t e d i t i p o 2 p r e s e n t a a n c h e i p e r t e n s i o n e , i l 9 0 % è i n s o v r a p p e s o o o b e s o e i l 6 0 % h a u n a d i s l i p i d e m i a . " U n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d e g l i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i p u ò e s s e r e e v i t a t a a t t r a v e r s o i l c o n t r o l l o d e i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o - s p i e g a C a r l o T e d e s c h i , c a r d i o l o g o e r a d i o l o g o d i S y n l a b S d n N a p o l i - L a p r e v e n z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e i n i z i a d a l l a m o d i f i c a z i o n e d e g l i s t i l i d i v i t a , c o m e p r a t i c a r e a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r m e n t e , m a n t e n e r e u n p e s o n e l l a n o r m a e a s t e n e r s i d a l f u m o . S e n o n o s t a n t e l e m o d i f i c a z i o n i d e l l o s t i l e d i v i t a i v a l o r i d e l c o l e s t e r o l o e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a r e s t a n o e l e v a t i è n e c e s s a r i o i n i z i a r e u n a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a i n b a s e a l p r o f i l o d i r i s c h i o d e l s i n g o l o p a z i e n t e . E ' q u i n d i n e c e s s a r i o a f f r o n t a r e i f a t t o r i d i r i s c h i o i n m o d o i n t e g r a t o e s e n z a t r a s c u r a r n e n e s s u n o . L a p r e v e n z i o n e - s o t t o l i n e a - r i c h i e d e r e g o l a r i t à n e i c o n t r o l l i c a r d i o l o g i c i , c o n c a d e n z e d i f f e r e n t i i n b a s e a l p r o f i l o d i r i s c h i o , e s o p r a t t u t t o u n ' a d e r e n z a a l l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a , l a q u a l e r a p p r e s e n t a u n p a t t o c o n s a p e v o l e t r a m e d i c o e p a z i e n t e , c h e i m p l i c a l a c o n t i n u i t à d e l l e c u r e e l ' a d o z i o n e d i s t i l i d i v i t a c o e r e n t i c o n g l i o b i e t t i v i c l i n i c i . L ' i n t e r r u z i o n e i m p r o v v i s a d i a l c u n e t e r a p i e - a v v e r t e i l c a r d i o l o g o - p u ò d e t e r m i n a r e u n n o n r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i t e r a p e u t i c i e q u i n d i l a p e r s i s t e n z a d i u n r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e g l o b a l e a n c o r a a l t o . S o l o c o m b i n a n d o l a c o r r e z i o n e d e i f a t t o r i d i r i s c h i o , l a c o s t a n z a t e r a p e u t i c a e u n a p p r o c c i o p e r s o n a l i z z a t o è p o s s i b i l e r i d u r r e i l r i s c h i o e m i g l i o r a r e l a p r o s p e t t i v a d i v i t a d e i p a z i e n t i " . P e r p r e v e n i r e l ' i n s o r g e n z a d e g l i e v e n t i a c u t i - e v i d e n z i a S y n l a b - è f o n d a m e n t a l e u n a p p r o c c i o s t r u t t u r a t o c h e c o m b i n i v a l u t a z i o n e d e i f a t t o r i d i r i s c h i o e i d e n t i f i c a z i o n e p r e c o c e d e l l ' a t e r o s c l e r o s i , p a t o l o g i a v a s c o l a r e c r o n i c a c a r a t t e r i z z a t a d a l l ' a c c u m u l o p r o g r e s s i v o d i l i p i d i , c o l e s t e r o l o e c e l l u l e i n f i a m m a t o r i e n e l l a p a r e t e a r t e r i o s a c h e p o r t a a l l a f o r m a z i o n e d i p l a c c h e c h e p o s s o n o r e s t r i n g e r e i v a s i s a n g u i g n i o r o m p e r s i i m p r o v v i s a m e n t e , c a u s a n d o i n f a r t o o i c t u s . L a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , r i v o l t a a s o g g e t t i a p p a r e n t e m e n t e s a n i , i n c l u d e v i s i t e c a r d i o l o g i c h e p e r i o d i c h e , e l e t t r o c a r d i o g r a m m a , e c o c a r d i o g r a m m a e d e c o g r a f i a c a r o t i d e a , i n s i e m e a c o n t r o l l i d i p r e s s i o n e , g l i c e m i a , a s s e t t o l i p i d i c o e d e s a m i d i l a b o r a t o r i o c o m e l a l i p o p r o t e i n a ( a ) . N e i p r o f i l i a r i s c h i o e l e v a t o o n e i c a s i d i i n c e r t e z z a s u l r e a l e r i s c h i o d e l p a z i e n t e , i n o l t r e , è c o n s i g l i a t a l a T a c c o r o n a r i c a , c h e c o n s e n t e d i r i l e v a r e p l a c c h e a t e r o s c l e r o t i c h e a n c h e i n u n a f a s e m o l t o p r e c o c e , q u a n d o a n c o r a n o n s o n o i n d i v i d u a b i l i c o n n e s s u n a a l t r a m e t o d i c a n o n i n v a s i v a , e d i p e r m e t t e r e d i i m p o s t a r e i n t e r v e n t i t e r a p e u t i c i f a r m a c o l o g i c i p e r s o n a l i z z a t i e d i m a g g i o r e i n t e n s i t à . N e i p a z i e n t i c h e h a n n o g i à a v u t o u n e v e n t o c a r d i o v a s c o l a r e , l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a a s s u m e u n r u o l o d e t e r m i n a n t e e o b b l i g a t o r i o . I n q u e s t i c a s i , i n f a t t i , i l r a g g i u n g i m e n t o d e i t a r g e t t e r a p e u t i c i è p i ù r i g o r o s o : i l c o l e s t e r o l o L d l d e v e e s s e r e s o t t o i 5 5 m g / d l , o n e i c a s i p i ù g r a v i i n f e r i o r e a 4 0 m g / d l ; l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s o t t o i 1 3 0 / 8 0 m m H g ; l a g l i c e m i a b e n c o n t r o l l a t a ; b i s o g n a s e g u i r e u n ’ a l i m e n t a z i o n e e q u i l i b r a t a e f a r e a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r m e n t e . U n f a t t o r e c r u c i a l e p e r i l s u c c e s s o d e l l a p r e v e n z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e , s i a p r i m a r i a c h e s e c o n d a r i a , è l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a : s t a t i n e , a n t i a g g r e g a n t i , a n t i i p e r t e n s i v i o a n t i d i a b e t i c i h a n n o e f f e t t i p r o t e t t i v i s o l o s e a s s u n t i r e g o l a r m e n t e e n e l t e m p o a l f i n e d i r a g g i u n g e r e i t a r g e t t e r a p e u t i c i . L a p r e v e n z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e e f f i c a c e - r i m a r c a S y n l a b - r i c h i e d e u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o e c o n t i n u a t i v o : i n d i v i d u a r e e m o n i t o r a r e p r e c o c e m e n t e i f a t t o r i d i r i s c h i o , a d o t t a r e s t r a t e g i e d i i n t e r v e n t o p e r s o n a l i z z a t e , g a r a n t i r e l ' a d e r e n z a a l l e t e r a p i e p r e s c r i t t e e p r o m u o v e r e c o n t r o l l i c l i n i c i r e g o l a r i e u t i l i z z a r e l e m e t o d i c h e d i a g n o s t i c h e p i ù a v a n z a t e .