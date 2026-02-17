R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c o m p a r s a d i G i o v a n n a C a s a d i o l a s c i a u n e n o r m e v u o t o n o n s o l o n e l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o m a n e l c u o r e d i t u t t i c o l o r o c h e l ’ h a n n o c o n o s c i u t a e s t i m a t a . N e h o p o t u t o a p p r e z z a r e l a c o r r e t t e z z a e i l g a r b o i n q u e s t i a n n i d i p o l i t i c a t r a B r u x e l l e s e R o m a . M a n c h e r à m o l t o . M i s t r i n g o c o n s i n c e r o a f f e t t o a i f a m i g l i a r i e d a l l a r e d a z i o n e d i R e p u b b l i c a " . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d , I r e n e T i n a g l i .