R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A p p r e n d o c o n d o l o r e d e l l a s c o m p a r s a d i G i o v a n n a C a s a d i o e d e s p r i m o p r o f o n d o c o r d o g l i o a n c h e a n o m e d i t u t t a l a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a . G i o r n a l i s t a a t t e n t a , r i g o r o s a e a p p a s s i o n a t a , s a g g i s t a , d o n n a c o l t a e g e n t i l e . C i m a n c h e r à m o l t o . S i a m o v i c i n i a i s u o i f a m i l i a r i , a l l e c o l l e g h e e a i c o l l e g h i e a t u t t e e t u t t i q u e l l i c h e l e h a n n o v o l u t o b e n e ” . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .