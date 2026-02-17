R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o n p r o f o n d o d o l o r e a p p r e n d i a m o d e l l a s c o m p a r s a d i G i o v a n n a C a s a d i o , g i o r n a l i s t a d i R e p u b b l i c a . H a s e g u i t o n e g l i a n n i l a v i t a p o l i t i c a e l a n a s c i t a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . L a r i c o r d i a m o p r e c i s a e a t t e n t a n e l s u o l a v o r o , a c u t a e d e t e r m i n a t a , s e m p r e c o n g e n t i l e z z a e m o d i c o r t e s i , n e l r a c c o n t a r e l e c o n q u i s t e m a a n c h e l e d i f f i c o l t à d e l l a s i n i s t r a i t a l i a n a c o n u n o s g u a r d o s e m p r e a t t e n t o a l l a q u e s t i o n e f e m m i n i l e . A l l e c o l l e g h e e a i c o l l e g h i e a l l a f a m i g l i a , i l c o r d o g l i o e l a v i c i n a n z a d e l l e d e p u t a t e e d e i d e p u t a t i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o " . C o s ì i n u n a n o t a i l G r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .