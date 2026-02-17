R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " G i o v a n n a C a s a d i o è s t a t a u n a p r o f e s s i o n i s t a d e l l ' i n f o r m a z i o n e , a t t e n t a , s e n s i b i l e , u n a o s s e r v a t r i c e s c r u p o l o s a e r i g o r o s a d e l l a p o l i t i c a e d e l l e i s t i t u z i o n i . M a n c h e r à a t u t t i n o i , a i s u o i l e t t o r i , a l m o n d o d e l l ' i n f o r m a z i o n e i l s u o s o r r i s o , l a s u a c a p a c i t à d i a s c o l t o , i l s u o g a r b o , l a s u a p e n n a c o s ì a t t e n t a a i c a m b i a m e n t i p r o f o n d i d e l l a n o s t r a s o c i e t à . A i s u o i f a m i l i a r i e a l l a s u a r e d a z i o n e u n a b b r a c c i o " . C o s ì l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o .