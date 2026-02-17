R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ R i c o r d o c o n i m m e n s o a f f e t t o l a g i o r n a l i s t a e l a d o n n a p i e n a d i t a l e n t o e p a s s i o n e . G i o v a n n a C a s a d i o è s t a t a u n a s i g n o r a d e l g i o r n a l i s m o , u n a p r o f e s s i o n i s t a d o t a t a d i r a f f i n a t e z z a e a c u m e p o l i t i c o . M a n c h e r à l a s u a f i r m a e a n c o r a d i p i ù i l s u o s o r r i s o . A l l a s u a f a m i g l i a e a l l a r e d a z i o n e d i R e p u b b l i c a l e m i e p i ù s e n t i t e c o n d o g l i a n z e " . C o s ì i n u n a n o t a l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d A l e s s a n d r a M o r e t t i .