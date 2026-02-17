R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M a t t e o R e n z i e i p a r l a m e n t a r i d i I t a l i a V i v a e s p r i m o n o p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d i G i o v a n n a C a s a d i o , s t o r i c a f i r m a d i R e p u b b l i c a . N e l c o r s o d e l l a s u a l u n g a c a r r i e r a h a r a c c o n t a t o c o n p a s s i o n e l a v i t a p o l i t i c a i t a l i a n a , c o n t r i b u e n d o c o n c o m p e t e n z a e s e r i e t à a l d i b a t t i t o p u b b l i c o . A l l a s u a f a m i g l i a e a l l a r e d a z i o n e d i R e p u b b l i c a g i u n g a n o l e n o s t r e p i ù s i n c e r e c o n d o g l i a n z e i n q u e s t o m o m e n t o d i d o l o r e " . S i l e g g e i n u n a n o t a d i I v .