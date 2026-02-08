R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ' A s s o c i a z i o n e S t a m p a R o m a n a e s p r i m e p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a m o r t e d i A n g e l a A z z a r o " a v v e n u t a o g g i a l l ' e t à d i 5 9 a n n i . C a p o r e d a t t r i c e d i L i b e r a z i o n e , p o i V i c e d i r e t t r i c e d e I l D u b b i o e d e i l R i f o r m i s t a , f i r m a d e l l ' H u f f i n g t o n P o s t , " A n g e l a è s t a t a s e m p r e i m p e g n a t a c o n p a s s i o n e , r i g o r e , g e n e r o s i t à e c o r a g g i o n e l l e b a t t a g l i e p e r i l l a v o r o , p e r i d i r i t t i , p e r l a p a r i t à d i g e n e r e , a l f i a n c o d e i p i ù d e b o l i , c o n t r o o g n i f o r m a d i a b u s o d i p o t e r e . S t a m p a R o m a n a s i s t r i n g e a i s u o i c a r i " . S i l e g g e i n u n a n o t a d i S t a m p a R o m a n a .