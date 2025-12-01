R o m a , 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o r i b a d i s c e i l p r o p r i o i m p e g n o a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e e d e l l e g i o r n a l i s t e e d e i g i o r n a l i s t i c h e q u o t i d i a n a m e n t e s v o l g o n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e p e r l a d e m o c r a z i a . R i c o r d i a m o c h e , c o n u n e m e n d a m e n t o a m i a p r i m a f i r m a , c o m e P D a b b i a m o c h i e s t o a l P a r l a m e n t o d i r e c e p i r e q u a n t o p r i m a l a d i r e t t i v a e u r o p e a c o n t r o l e q u e r e l e t e m e r a r i e d i c a r a t t e r e i n t i m i d a t o r i o r i v o l t e a i c r o n i s t i " . L o d i c e P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o d e l P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i e u r o p e i d e l l a C a m e r a . " P e r m e s i l a d e s t r a h a s c e l t o d i i g n o r a r e q u e s t a e s i g e n z a , v o l t a n d o s i d a l l ’ a l t r a p a r t e d i f r o n t e a u n t e m a c r u c i a l e p e r l a t u t e l a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a . S o l o n e g l i u l t i m i g i o r n i i l g o v e r n o h a f i n a l m e n t e d a t o i l v i a l i b e r a a u n a n o s t r a p r o p o s t a d i m o d i f i c a d e l l ’ o r d i n a m e n t o , v o l t a a r a f f o r z a r e l e p r o t e z i o n i p e r i g i o r n a l i s t i . U n p a s s o a v a n t i i m p o r t a n t e , c h e d e v e p e r ò t r a d u r s i r a p i d a m e n t e i n n o r m e e f f i c a c i e p i e n a m e n t e o p e r a t i v e - a g g i u n g e - . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o n t i n u e r à a b a t t e r s i p e r c h é o g n i f o r m a d i i n t i m i d a z i o n e g i u d i z i a r i a v e n g a c o n t r a s t a t a c o n s t r u m e n t i c h i a r i , c e r t i e f u n z i o n a n t i " .