R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' i n s o f f e r e n z a d e l g o v e r n o , d i q u e s t a m a g g i o r a n z a v e r s o l a l i b e r t à e l ' a u t o n o m i a d e i g i o r n a l i s t i e a n c h e d e i g i u d i c i , è d i v e n t a t a c r o n i c a e o r m a i p a l e s e . C r e d o n o n c i s i a u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e s i s o t t r a e a u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n i g i o r n a l i s t i p e r c i r c a 3 0 0 g i o r n i e c h e p o i i n c o n t r a T r u m p e s i v a n t a d i n o n r i s p o n d e r e a i g i o r n a l i s t i " . L o h a d e t t o i l l e a d e r M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , i n a u l a a l l a C a m e r a p r e s e n t a n d o l a m o z i o n e c o n P d e A v s s u l l a l i b e r à d i s t a m p a . " L o s t a t o d e l l ' i n f o r m a z i o n e i t a l i a n a n o n è m a i s t a t o e c c e l l e n t e , m a c e r t o o g g i s i a m o i n u n o s t a t o p e s s i m o . T u t t i g l i i n t e r s t i z i d e l l a t v p u b b l i c a s o n o s t a t i o c c u p a t i d a q u e s t a m a g g i o r a n z a e i n p a r t i c o l a r e d a l g o v e r n o . H a n n o g r a n d i s s i m a i n f l u e n z a s u l l e m a g g i o r i T v c o m m e r c i a l i e a d d i r i t t u r a a b b i a m o p a r l a m e n t a r i d i q u e s t a m a g g i o r a n z a c h e p o s s i e d o n o t r e t e s t a t e c h e o g n i g i o r n o b a s t o n a n o l ' o p p o s i z i o n e " . " A l l o r a d i q u i l a n o s t r a m o z i o n e p e r r a f f o r z a r e i l p l u r a l i s m o d e l l ' i n f o r m a z i o n e e t u t e l a r e i g i o r n a l i s t i . I n p a r t i c o l a r e c h i e d i a m o c h e s i a a s s o l u t a m e n t e s b l o c c a t a l a l e g g e c o n t r o l e q u e r e l e t e m e r a r i e e d o b b i a m o a s s o l u t a m e n t e l i b e r a r e l a R a i . A b b i a m o b i s o g n o d i g a r a n t i r e a u t o n o m i a e i n d i p e n d e n z a a i g i o r n a l i s t i " .