R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e m a t u r a s c o m p a r s a d i G i o v a n n a C a s a d i o m i c o l p i s c e e a d d o l o r a p r o f o n d a m e n t e . S o n o v i c i n a a l d o l o r e i m m e n s o d e l l a s u a f a m i g l i a . R i c o r d o l a p a s s i o n e c i v i l e e l ’ a m o r e p e r i l s u o l a v o r o d i g i o r n a l i s t a , c h e G i o v a n n a h a o n o r a t o c o n g r a n d e r i g o r e , p r o f e s s i o n a l i t à e c o n u n a a c u t a i n t e l l i g e n z a d e i c a m b i a m e n t i c h e n e l c o r s o d i q u e s t i u l t i m i t r e n t ’ a n n i h a n n o i n v e s t i t o i l n o s t r o p a e s e . G i o v a n n a è s e m p r e s t a t a o r g o g l i o s a d i f a r p a r t e d e l l a c o m u n i t à d i R e p u b b l i c a e f i n o a q u a n d o è s t a t o p o s s i b i l e h a c o n t i n u a t o a r a c c o n t a r e g l i e v e n t i d e l l a p o l i t i c a , c o n i l s u o s g u a r d o i r o n i c o e v i g i l e e u n a s c r i t t u r a f i n e e d e f f i c a c e . C i m a n c h e r a n n o i l s u o c a l o r e , i l s u o s o r r i s o e l a s u a r e t t i t u d i n e " . C o s ì R o s y B i n d i s u l l a s c o m p a r s a d i G i o v a n n a C a s a d i o .