R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d e d o l o r e p e r l a s c o m p a r s a d i C l a u d i o F i c o , v i c e d i r e t t o r e d e l T g 5 e p r e z i o s o ‘ u o m o m a c c h i n a ’ , p r i m a a l T g 1 i n R a i p o i n e l l a p r i n c i p a l e t e s t a t a t e l e v i s i v a d i M e d i a s e t . A t t e n t o e c o m p e t e n t e h a s e m p r e a n t e p o s t o l ' a z i o n e c o n c r e t a n e l l a p r e p a r a z i o n e d e i t e l e g i o r n a l i a l l a v i s i b i l i t à p e r s o n a l e . S e n z a u o m i n i c o m e C l a u d i o l ’ i n f o r m a z i o n e n o n e s i s t e r e b b e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i . " U n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r t a n t i e o v v i a m e n t e s o p r a t t u t t o p e r c h i h a a v u t o i l p r i v i l e g i o d i p o t e r c o n t a r e o g n i g i o r n o s u l l a s u a c o m p e t e n z a e s u l l a s u a g e n e r o s i t à . L o r i c o r d e r e m o c o n g r a n d e r i m p i a n t o . U n a b b r a c c i o a l l a s u a f a m i g l i a e a i s u o i c o l l e g h i " , c o n c l u d e .