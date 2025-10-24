N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " N e g l i u l t i m i 1 0 a n n i i f a t t u r a t i d e g l i s t u d i d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o s o n o a u m e n t a t i d e l 4 2 % a f r o n t e d i u n a s v a l u t a z i o n e d e l 1 9 % . A n c h e i l r e d d i t o s i è a l z a t o , s i a m o a r r i v a t i a u n m i l i a r d o e 4 0 0 m i l i o n i e n e l l a c l a s s i f i c a d e g l i o r d i n i p r o f e s s i o n a l i s i a m o a l t e r z o p o s t o , q u i n d i i n u n a p o s i z i o n e m e d i o a l t a . A n c h e i c o n t r i b u t i s o n o a u m e n t a t i t r a i l 6 e l ' 8 % e s o n o a u m e n t a t i d e l 9 % , d i 1 6 m i l i o n i l e p r e s t a z i o n i c h e a b b i a m o e r o g a t o . Q u i n d i l a n o s t r a è u n ' a t t i v i t à i n e s p a n s i o n e , c h e s t a c r e s c e n d o e c h e c o n t i n u e r à a f a r l o . D o b b i a m o l a v o r a r e e l o s t i a m o f a c e n d o a f a v o r e d e l l ’ i n g r e s s o d e i g i o v a n i , c h e è f o n d a m e n t a l e p e r i l n o s t r o s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e e p e r f r o n t e g g i a r e l ' i n v e r n o d e m o g r a f i c o " . L o h a d e t t o S e r g i o G i o r g i n i , p r e s i d e n t e d i E n p a c l , l ' e n t e n a z i o n a l e d i p r e v i d e n z a d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , i n t e r v e n e n d o a l l a C o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e l l ' a n n i v e r s a r i o d e i 6 0 a n n i d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i .