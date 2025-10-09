R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o g i o v e d ì 9 o t t o b r e a l l e o r e 1 4 p r e s s o l a S a l a A l e s s a n d r i n a d i S t a t o S a n t ’ I v o a l l a S a p i e n z a “ G i o c h i l e g a l i . L e o p p o r t u n i t à d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e i p u n t i v e n d i t a ” . T r a g l i a r g o m e n t i d e l l a t a v o l a r o t o n d a l a n e c e s s i t à d i u n ’ a l l e a n z a c o n c r e t a t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e a s s o c i a z i o n i , p e r p r o m u o v e r e u n g i o c o l e g a l e e r e s p o n s a b i l e , f a c e n d o l e v a s u l l e p o t e n z i a l i t à d e l l a t e c n o l o g i a e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r p r o t e g g e r e i p i ù f r a g i l i . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o s o n o i n t e r v e n u t i S o n i a B i o n d i ( B u s i n e s s U n i t M a n a g e r C e n t r o S u d B V A D o x a ) , E m m a n u e l e C a n g i a n e l l i , ( C o n s i g l i e r e D e l e g a t o a i g i o c h i p u b b l i c i - F I P E C o n f c o m m e r c i o ) , A n d r e a D e P r i a m o ( P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d i i n c h i e s t a s u l l a s c o m p a r s a d i E m a n u e l a O r l a n d i e d i M i r e l l a G r e g o r i S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a ) , C o l . T . S T G i o v a n n i F o n t a n a ( C a p o d i S t a t o M a g g i o r e - C o m a n d o T u t e l a E c o n o m i a e F i n a n z a G u a r d i a D i F i n a n z a ) , M a r c o P i a t t i ( a m m i n i s t r a t o r e P r i s m a ) , T i l d e M i n a s i ( M e m b r o X C o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e A f f a r i S o c i a l i , S a n i t à , L a v o r o , P r e v i d e n z a s o c i a l e S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a ) . S e c o n d o l o s t u d i o “ A n a l i s i d i c l i m a n e i p u n t i v e n d i t a d i g i o c o ” c o n d o t t o d a D o x a p e r A d m i r a l G a m i n g N e t w o r k i p u n t i d i g i o c o i n c o n c e s s i o n e s o n o p e r c e p i t i c o m e a m b i e n t i s i c u r i e c o n t r o l l a t i , m a c ’ è m a r g i n e d i m i g l i o r a m e n t o n e l l a c o m u n i c a z i o n e e n e l l ’ a d o z i o n e d i s t r u m e n t i d i g i t a l i . L a d i g i t a l i z z a z i o n e p u ò e s s e r e u n a l l e a t o s t r a t e g i c o p e r p r o m u o v e r e l a l e g a l i t à e l a s a l u t e d e i c o n s u m a t o r i , s o p r a t t u t t o s e o r i e n t a t a a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l ’ e s p e r i e n z a ; m o n i t o r a g g i o e p r e v e n z i o n e ; a c c e s s o f a c i l i t a t o a s e r v i z i d i s u p p o r t o . “ I l c o m p a r t o d e i g i o c h i p u b b l i c i r a p p r e s e n t a - r a c c o n t a i l s e n a t o r e D e P r i a m o - n e l n o s t r o p a e s e u n a r e a l t à c o m p l e s s a e d i g r a n d e r i l e v a n z a s i a p e r i l g e t t i t o i m p o r t a n t e c h e g e n e r a s i a p e r i l s u o i m p a t t o e c o n o m i c o a l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e e s u a l t r i a s p e t t i s o c i a l i . È u n s e t t o r e q u i n d i c h e r i c h i e d e u n a g o v e r n a n c e a t t e n t a c a p a c e d i b i l a n c i a r e l a l i b e r t à d i i m p r e s a , l a t u t e l a d e i c o n s u m a t o r i e i l c o n t r a s t o a l l ’ i l l e g a l i t à . L a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e c h e s t a i n t e r e s s a n d o i p u n t i v e n d i t a e l e r e t i d i s t r i b u t i v e c o s t i t u i s c e o g g i u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e . L a d i g i t a l i z z a z i o n e n o n è s o l t a n t o u n f a t t o r e d i e f f i c i e n z a e m o d e r n i z z a z i o n e , m a è u n o s t r u m e n t o p e r r a f f o r z a r e l a t r a c c i a b i l i t à d e l l e o p e r a z i o n i e q u i n d i a n c h e l a l o r o s i c u r e z z a ” . “ I l g i o c o l e g a l e - s e c o n d o l a S e n a t r i c e M i n a s i - è u n d i r i t t o c h e l o s t a t o r e g o l a m e n t a c o n s e r i e t à , c o m p e t e n z a e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e o g n i s c e l t a n o r m a t i v a i n q u e s t o a m b i t o i n c i d e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , s u l l ’ e c o n o m i a e s u l l ’ e q u i l i b r i o s o c i a l e d e l p a e s e . O g g i i l s e t t o r e è d a v a n t i a d u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a c h e h a u n n o m e p r e c i s o : d i g i t a l i z z a z i o n e . U n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e c h e c o i n v o l g e l ’ i n t e r o s i s t e m a : c o n c e s s i o n a r i , e s e r c e n t i , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n e . L a t e c n o l o g i a s e c o r r e t t a m e n t e u t i l i z z a t a e i n d i r i z z a t a c o n e q u i l i b r i o p u ò r a p p r e s e n t a r e u n v a l i d o s t r u m e n t o a s u p p o r t o d e l l a l e g a l i t à , u n m e z z o p e r r e n d e r e p i ù e f f i c a c e l ’ a z i o n e d e l l o s t a t o e p i ù t r a s p a r e n t e q u e l l o d e l l e i m p r e s e ” . “ L a d i g i t a l i z z a z i o n e n e l r e t a i l g a m i n g d e v e e s s e r e g r a d u a l e , i n t u i t i v a e u t i l e . S o l o i l 2 0 % d e i g i o c a t o r i f r e q u e n t a a n c h e i c a n a l i o n l i n e e i l 3 0 % è a p e r t o a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , c o n u n a m a g g i o r e i n c i d e n z a t r a i g i o v a n i . Q u e s t o s e g m e n t o - a f f e r m a S o n i a B i o n d i - m o s t r a i l p o t e n z i a l e p i ù a l t o p e r l ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i d i g i t a l i . T r a l e t e c n o l o g i e p r o p o s t e , l e p i ù a p p r e z z a t e s o n o l e n o t i f i c h e d i s u p e r a m e n t o d e i l i m i t i d i t e m p o e l e a p p d e d i c a t e a l g i o c o s i c u r o ; m e n o c o n v i n c e n t i i l d i a r i o d e l g i o c a t o r e e i l r e g i s t r o u n i c o p e r l ’ a u t o e s c l u s i o n e , q u e s t ' u l t i m o c h i a r a m e n t e p e r l ' a s s e n z a d i r e g o l a m e n t a z i o n e r i g u a r d a n t e i p u n t i v e n d i t a . L a r e g i s t r a z i o n e v i a a p p è l a s o l u z i o n e p i ù p r o m e t t e n t e : i l 6 0 % l a g r a d i s c e , e t r a i 1 8 – 3 4 a n n i i l c o n s e n s o s u p e r a i l 7 0 % . I p u n t i v e n d i t a d i g i t a l i z z a t i p o s s o n o d i v e n t a r e p r e s i d i a t t i v i d i l e g a l i t à e c o n s u m o r e s p o n s a b i l e , s e l e t e c n o l o g i e s o n o t r a s p a r e n t i , p e r s o n a l i z z a b i l i e n o n i n v a s i v e . I l r e t a i l g a m i n g p u ò p r o m u o v e r e i n c l u s i o n e e p r e v e n z i o n e , m a s o l o s e a s c o l t a d a v v e r o i b i s o g n i d e i g i o c a t o r i ” . V a i n q u e s t a d i r e z i o n e i l m a n i f e s t o d e l l e r e g o l e c o n d i v i s e p e r i l g i o c o p u b b l i c o l a n c i a t o a M i l a n o d a E G P F I P E , o r g a n i z z a z i o n e d i c a t e g o r i a d e g l i e s e r c e n t i d i C o n f c o m m e r c i o . P u n t o c e n t r a l e è l ' a t t i v a z i o n e d e l c o d i c e d i a u t o e s c l u s i o n e : i l g i o c a t o r e s i r e g i s t r a i n u n e l e n c o r i s e r v a t o c h e f a s c a t t a r e l ' a l e r t c h e i m p e d i s c e d i g i o c a r e , e l e n c o f i n o r a a t t i v o s o l o n e l g i o c o o n l i n e . " Q u e s t o c h e p u ò s e m b r a r e u n v i n c o l o i n p i ù è i n v e c e u n ' o p p o r t u n i t à c h e l e n o s t r e i m p r e s e v o g l i o n o m e t t e r e i n c a m p o p e r s e n s i b i l i z z a r e l e p e r s o n e c h e e n t r a n o n e i n o s t r i p u n t i v e n d i t a . S e n z a u n r i o r d i n o n o r m a t i v o u r g e n t e d e l l e r e t i s c o m m e s s e , a p p a r e c c h i d a g i o c o e b i n g o , c h e d i a c e r t e z z e d i s t r i b u t i v e e f i s c a l i , a m p i s e t t o r i d e l g i o c o p u b b l i c o s i a v v i c i n a n o a l c o l l a s s o : s e r v o n o q u e l l e r e g o l e n u o v e , i n d i c a t e d a l P a r l a m e n t o a l G o v e r n o f i n d a l 2 0 2 3 , c h e r e n d a n o s o s t e n i b i l i g l i i n v e s t i m e n t i , r e m u n e r i n o l a l e g a l i t à e l i b e r i n o i c o n c e s s i o n a r i d e l l e r e t i e d i p u n t i v e n d i t a d a i n c e r t e z z e o r m a i i n s o s t e n i b i l i . C h i v u o l e c o m b a t t e r e l ’ i l l e g a l i t à n o n p u ò t e n e r e i n c o s t a n t e i n c e r t e z z a l e i m p r e s e l e g a l i : i g i o c h i p u b b l i c i s p e c i a l i z z a t i e d i p r o s s i m i t à h a n n o b i s o g n o d i n o r m e s t a b i l i , t r a s p a r e n z a p e r i p u n t i v e n d i t a e a t t r a t t i v i t à p e r g l i i n v e s t i m e n t i i n n u o v e t e c n o l o g i e , e s s e n z i a l i p e r c o n t r o l l o e t u t e l a d e i c o n s u m a t o r i ; o c c o r r e s u p e r a r e n o r m e o b s o l e t e e l o s t i g m a i s t i t u z i o n a l e p e r u n s e t t o r e c h e l a v o r a , a t u t t i g l i e f f e t t i , c o m e s e r v i z i o p u b b l i c o " , s o t t o l i n e a E m m a n u e l e C a n g i a n e l l i , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F I P E C o n f c o m m e r c i o a i g i o c h i p u b b l i c i . " L a p e r s i s t e n t e t e n s i o n e t r a g i o c o l e g a l e e i l l e g a l e i n I t a l i a è a l i m e n t a t a d a u n a c o m b i n a z i o n e c r i t i c a d i f a t t o r i : l ’ e c c e s s i v a p r e s s i o n e f i s c a l e s u a l c u n i p r o d o t t i e l e r e s t r i z i o n i a l l a p u b b l i c i t à - d i c e M a r c o P i a t t i - s t a n n o l i m i t a n d o l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ o f f e r t a l e g a l e e l a r i c o n o s c i b i l i t à d e i p u n t i d i g i o c o l e g a l e , f a v o r e n d o l a r i p r e s a d i u n m e r c a t o p a r a l l e l o n o n r e g o l a m e n t a t o c h e s o t t r a e r i s o r s e a l l o S t a t o e n o n t u t e l a i g i o c a t o r i . È u r g e n t e u n r i o r d i n o n o r m a t i v o c h e c o n s e n t a l a c h i a r a i d e n t i f i c a z i o n e d e l l e r e t i l e g a l i , r a f f o r z i l e s a n z i o n i a g g i o r n a n d o l e a l l e n u o v e f o r m e d i i l l e g a l i t à e c o i n v o l g a g l i i n t e r m e d i a r i f i n a n z i a r i n e l b l o c c o d e l l e t r a n s a z i o n i v e r s o o p e r a t o r i e s t e r i n o n a u t o r i z z a t i . I n v e s t i r e i n t e c n o l o g i e a v a n z a t e a p a r t i r e d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r r i l e v a r e i n r e t e l e m u l t i f o r m i p r o p o s t e i l l e g a l i è f o n d a m e n t a l e p e r r e n d e r e i l g i o c o i n c o n c e s s i o n e p i ù a c c e s s i b i l e e s i c u r o e q u e l l o i l l e g a l e p i ù d i f f i c i l e e m e n o c o n v e n i e n t e d a r a g g i u n g e r e " . L e a z i e n d e p o s s o n o s v o l g e r e u n r u o l o a t t i v o e s o c i a l e , s u p p o r t a n d o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , c o l l a b o r a n d o c o n l e a s s o c i a z i o n i d i s e t t o r e , i n v e s t e n d o i n t e c n o l o g i e d i p r e v e n z i o n e e p r o m u o v e n d o c o m p o r t a m e n t i c o n s a p e v o l i t r a i g i o c a t o r i ; c o n l ’ a u t o e s c l u s i o n e , a d e s e m p i o , n e l 2 0 2 4 1 8 8 m i l a p e r s o n e i n I t a l i a s i s o n o a u t o e s c l u s e d a l g i o c o o n l i n e , d e l l e q u a l i 1 1 3 m i l a h a n n o c h i e s t o l ' e s c l u s i o n e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o .