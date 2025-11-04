R o m a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e d i p a r t e c i p a r e a l l a g a r a p e r l ’ o n l i n e t i r a d i e t r o a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e a q u e s t a i m p o r t a n t e f i e r a p e r i l c o m p a r t o o n l i n e c h e p a r t e o g g i ” . L o h a s o t t o l i n e a t o i l d i r e t t o r e a f f a r i i s t i t u z i o n a l i e s v i l u p p o b u s i n e s s d i C o d e r e I t a l i a , M a r c o Z e g a , a l S i G m a E u r o p e 2 0 2 5 i n c o r s o p r e s s o l a F i e r a d i R o m a . “ S i a m o q u i a l S i G m a E u r o p e 2 0 2 5 p e r f a r c o n o s c e r e l a n o s t r a o f f e r t a a i c l i e n t i . S i c u r a m e n t e a l l ’ i n t e r n o d e l m e r c a t o i t a l i a n o s i a m o m o l t o c o n o s c i u t i p e r l a n o s t r a p r e s e n z a n e l c o m p a r t o r e t a i l e p e r l a q u a l i t à d e i n o s t r i s e r v i z i . C e r c h e r e m o d i f a r c i n o t a r e a n c h e p e r q u e l l o c h e s i a m o i n g r a d o d i o f f r i r e n e l s e g m e n t o o n l i n e - h a c o n t i n u a t o Z e g a i l l u s t r a n d o c o s a h a s p i n t o C o d e r e a p a r t e c i p a r e a l l a f i e r a - . A b b i a m o d e c i s o d i p a r t e c i p a r e p e r s t a r e a l p a s s o c o n i t e m p i . O r a m a i , c o n l e c o n c e s s i o n i c h e v a n n o o l t r e l ’ a n n o 2 0 3 0 , p o t e r p e n s a r e d i p o t e r v e n d e r e q u a l c o s a s o l t a n t o s u l c a n a l e r e t a i l n o n è p i ù p o s s i b i l e . Q u i n d i , c ’ è l ’ e s i g e n z a d i m e t t e r e i n p i e d i a n c h e l ’ o n l i n e e d i o f f r i r e u n a p p r o c c i o o m n i c a n a l e a i n o s t r i c l i e n t i c h e s i a i n g r a d o d i o f f r i r e q u a l c o s a s e m p r e p i ù v i c i n o a q u e l l o c h e s o n o l e l o r o e s i g e n z e ” . “ l l n o s t r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i a b b r a c c i a r e l ’ o m n i c a n a l i t à , d i s t a r e a l p a s s o c o n i t e m p i e d i a s s e c o n d a r e l e e s i g e n z e d e i n o s t r i c l i e n t i . I n q u e s t o m o d o l o r o p o s s o n o t r o v a r e l a s t e s s a e s p e r i e n z a v i s i t a n d o l e n o s t r e g a m i n g h a l l c h e a b b i a m o i n I t a l i a e g i o c a n d o n e l n o s t r o s i t o C o d e r e . i t . A l l ’ i n t e r n o d e l p o r t a l e s i p o s s o n o t r o v a r e m o l t i d e i c o n t e n u t i o s e r v i z i c h e s i t r o v a n o a n c h e n e l l ’ a m b i e n t e r e t a i l ” , h a c o n c l u s o i l d i r e t t o r e a f f a r i i s t i t u z i o n a l i e s v i l u p p o b u s i n e s s d i C o d e r e I t a l i a r i m a r c a n d o l ’ o b i e t t i v o c h e l ’ a z i e n d a s i è p r e f i s s a t a c o n i l s i t o C o d e r e . i t .