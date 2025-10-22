R o m a , 2 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A B r u x e l l e s d o v e i l C o m i t a t o E u r o p e o d i N o r m a z i o n e ( C e n ) h a a p p r o v a t o l a p u b b l i c a z i o n e d e l p r i m o s t a n d a r d a t u t e l a d e i c o n s u m a t o r i d i g i o c h i e s c o m m e s s e o n l i n e e l a n o t i z i a è a c c o l t a c o n f a v o r e d a l l ’ A s s o c i a z i o n e E u r o p e a d e i G i o c h i e d e l l e S c o m m e s s e ( E g b a ) p r o m o t r i c e d e l l ’ i n i z i a t i v a . E s p r i m o n o s o d d i s f a z i o n e a n c h e l ’ E n t e I t a l i a n o d i N o r m a z i o n e ( U n i ) e L O G i C O s o p r a t t u t t o p e r i l r u o l o d a p r o t a g o n i s t a d e l l ’ I t a l i a d u r a n t e i t a v o l i d e l C o m i t a t o t e c n i c o c h e h a l a v o r a t o s u l p r o g e t t o a v v i a t o d u e a n n i f a . L ’ a p p r o v a z i o n e d e i ' m a r k e r o f h a r m ' - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - " è a v v e n u t a g r a z i e a l c o n s e n s o d e l l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e g l i o r g a n i s m i n a z i o n a l i d i n o r m a z i o n e e n o n h a p r e c e d e n t i a l i v e l l o c o n t i n e n t a l e " . “ L ’ I t a l i a è s e m p r e s t a t a a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l l a p r o t e z i o n e d e i g i o c a t o r i – r i c o r d a M o r e n o M a r a s c o p r e s i d e n t e L O G i C O c h e h a r a p p r e s e n t a t o l ’ U N I a l l ’ i n t e r n o d e l C o m i t a t o – e n e g l i u l t i m i m e s i , a l i v e l l o n a z i o n a l e a b b i a m o f a t t o u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i . I m a r c a t o r i d i d a n n o ( m a r k e r o f h a r m ) , p a r t e f o n d a m e n t a l e d i q u e s t o s t a n d a r d , s o n o g l i i n d i c a t o r i c o m p o r t a m e n t a l i s v i l u p p a t i d a l l ’ E G B A c h e p e r m e t t o n o a i c o n c e s s i o n a r i d e l g i o c o l e g a l e d i i n d i v i d u a r e t e m p e s t i v a m e n t e i s i n t o m i d e l l a c o m p u l s i o n e n e i g i o c a t o r i o s c o m m e t t i t o r i e d i i n t e r v e n i r e i n t e m p o p e r p r e v e n i r l i e c o n t r a s t a r l i . L a l o r o a d o z i o n e c o n t r i b u i r à a u n a m i g l i o r e c o m p r e n s i o n e d e i c o m p o r t a m e n t i p r o b l e m a t i c i l e g a t i a l g i o c o e a u n a p r e v e n z i o n e p i ù e f f i c a c e d e i d a n n i i n t u t t a E u r o p a ” . “ P e r q u e s t o m o t i v o – c o n c l u d e M a r a s c o - s i a m o s o d d i s f a t t i d i a v e r p o t u t o p o r t a r e u n c o n t r i b u t o u t i l e a l l a n a s c i t a d i q u e s t i s t a n d a r d e d e i m a r c a t o r i d i d a n n o . S e i n t u t t i i P a e s i E u r o p e i s i a l z a n o l e d i f e s e p e r g l i u t e n t i n e b e n e f i c i a m o t u t t i ” . “ L a s i c u r e z z a , i l b e n e s s e r e e l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e s o n o l ’ o b i e t t i v o f i n a l e d i b u o n a p a r t e d e l l ’ a t t i v i t à d i n o r m a z i o n e t e c n i c a v o l o n t a r i a : q u e s t o è u n c a s o n e l q u a l e – i n o l t r e – a b b i a m o l ’ o p p o r t u n i t à d i d a r e c o n c r e t a a p p l i c a z i o n e a i p r i n c i p i d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e U N I E N I S O 2 6 0 0 0 s u i q u a l i a b b i a m o i m p r o n t a t o i l n o s t r o m o d e l l o d i g o v e r n a n c e ” a f f e r m a M a r c o S p i n e t t o , p r e s i d e n t e U N I . I l p r o c e s s o d i a p p r o v a z i o n e d e l l o s t a n d a r d s a r à p e r f e z i o n a t o a t t r a v e r s o l a s u a p u b b l i c a z i o n e d a p a r t e d e l C E N e n t r o f e b b r a i o 2 0 2 6 e l ’ a d o z i o n e c o m e n o r m a n a z i o n a l e U N I e n t r o g i u g n o 2 0 2 6 . N e l f r a t t e m p o , i l a v o r i d e l C o m i t a t o t e c n i c o c o n t i n u a n o c o n l ’ a n a l i s i d e l l a r e c e n t e p r o p o s t a d i s t a n d a r d i z z a z i o n e i n m a t e r i a d a p a r t e d e l l a C y p r u s N a t i o n a l B e t t i n g A u t h o r i t y .