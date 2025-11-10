R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o a R o m a i l p r i m o a p p u n t a m e n t o d e l c i c l o D i a L o g i c o , p r o m o s s o d a L o g i c o – L e g a O p e r a t o r i d i G i o c o s u C a n a l i O n l i n e , c o n i l s u p p o r t o d i C u i p r o d e s t , s u l r i o r d i n o d e l g i o c o a d i s t a n z a . L ’ i n c o n t r o h a r i u n i t o e s p o n e n t i i s t i t u z i o n a l i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e a u t h o r i t y , a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a e o p e r a t o r i d e l c o m p a r t o , i n u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r i l s e t t o r e d e l g i o c o p u b b l i c o , i m p e g n a t o n e l l e p r o c e d u r e d i r i o r d i n o e a s s e g n a z i o n e d e l l e n u o v e c o n c e s s i o n i . A i n t r o d u r r e i l a v o r i M o r e n o M a r a s c o , P r e s i d e n t e L o g i c o . L a m o d e r a z i o n e d e l l ’ i n c o n t r o è s t a t a a f f i d a t a a G i u s e p p e V o l p e , M a n a g i n g P a r t n e r d i C u i p r o d e s t . S u l f r o n t e p o l i t i c o , h a c o n t r i b u i t o a l l a d i s c u s s i o n e l ' O n o r e v o l e A n d r e a D e B e r t o l d i ( L e g a , C o m m i s s i o n e F i n a n z e ) . I l d i b a t t i t o h a c o i n v o l t o i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l l a f i l i e r a e l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , c o n G e r o n i m o C a r d i a ( P r e s i d e n t e A c a d i ) , V a l e r i e P e a n o ( A v v o c a t o e d e s p e r t a d e l s e t t o r e ) e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e m a g g i o r i c o n c e s s i o n a r i e d i g i o c o o n l i n e , c o m e M a r c o D e C e s a r e ( V i c e p r e s i d e n t e L o g i c o e B e t s s o n ) e C a r m i n e G i o r d a n o ( L e o V e g a s G r o u p ) . ( f o t o ) N e l c o r s o d e l l a t a v o l a r o t o n d a , i r e l a t o r i h a n n o c o n d i v i s o l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o t e c n i c o e c o s t r u t t i v o , c a p a c e d i c o n i u g a r e t u t e l a s o c i a l e , l i b e r t à d i i m p r e s a e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a . L ’ i n i z i a t i v a s e g n a l ’ a v v i o d i u n c i c l o p e r i o d i c o d i i n c o n t r i c h e , s o t t o i l f o r m a t D i a L o g i c o , o f f r i r a n n o u n l u o g o d i c o n f r o n t o s t a b i l e e q u a l i f i c a t o t r a o p e r a t o r i , i s t i t u z i o n i e r e g o l a t o r i .