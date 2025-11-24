Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - Unesortazione ad avvalersi della voce autorevole delle associazioni, per fluidificare e ottimizzare il dialogo tra concessionari e regolatore. Questo in sostanza lappello che il direttore Giochi Online dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Antonio Giuliani, ha rivolto nel proprio intervento allEGR 2025, di venerdì scorso. Un chiaro invito per gli operatori del gioco con vincita in denaro a distanza a utilizzare maggiormente il sistema della rappresentanza per semplificare il dialogo con le istituzioni. Lobiettivo è rendere più efficace il confronto con lAmministrazione, evitando inefficienze fra duplicazioni, stratificazioni e interpretazioni disomogenee che rallentano i processi e generano incomprensioni. In questo contesto, LOGiCO Lega Operatori di Gioco su Canale Online annuncia lapertura ufficiale delle candidature per ladesione 2026. Lassociazione no profit si fonda sul principio un associato, un voto, garantendo una struttura semplice e trasparente: allaumentare degli associati, la quota diventa più conveniente per tutti. E il 2025 ha appena visto la nascita del ciclo DiaLOGiCO, tavolo di confronto promosso con istituzioni, regolatori e operatori, per accompagnare il riordino del gioco online. Durante gli incontri è emersa la necessità di un approccio tecnico e costruttivo, capace di coniugare tutela sociale, libertà dimpresa e sostenibilità economica. Linvito di Adm commenta Moreno Marasco, presidente LOGiCO conferma ciò che sosteniamo da tempo: il settore ha bisogno di coesione e di semplificare le interlocuzioni con le istituzioni. Lo strumento associativo accresce lefficienza e lefficacia del dialogo. LOGiCO, nata dieci anni fa e guidata da un management che opera nel settore da oltre ventanni, rappresenta gli interessi degli associati, ne sintetizza le istanze, riduce le incomprensioni e garantisce risposte coerenti, supportando la strategia aziendale in un contesto orientato alla sostenibilità. Rileviamo spesso e nelle ultime concitate fasi del riordino con maggior frequenza che interlocuzioni di singoli concessionari o provider non coordinati tra loro possono causare notevoli incomprensioni, tali da necessitare il nostro intervento. Accogliamo pertanto con favore linvito del direttore Giuliani a rafforzare il dialogo e costruire un settore più stabile e trasparente.