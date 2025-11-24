R o m a , 2 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - U n ’ e s o r t a z i o n e a d a v v a l e r s i d e l l a v o c e a u t o r e v o l e d e l l e a s s o c i a z i o n i , p e r f l u i d i f i c a r e e o t t i m i z z a r e i l d i a l o g o t r a c o n c e s s i o n a r i e r e g o l a t o r e . Q u e s t o i n s o s t a n z a l ’ a p p e l l o c h e i l d i r e t t o r e G i o c h i O n l i n e d e l l ’ A g e n z i a d e l l e D o g a n e e d e i M o n o p o l i ( A d m ) , A n t o n i o G i u l i a n i , h a r i v o l t o n e l p r o p r i o i n t e r v e n t o a l l ’ E G R 2 0 2 5 , d i v e n e r d ì s c o r s o . U n c h i a r o i n v i t o p e r g l i o p e r a t o r i d e l g i o c o c o n v i n c i t a i n d e n a r o a d i s t a n z a a u t i l i z z a r e m a g g i o r m e n t e i l s i s t e m a d e l l a r a p p r e s e n t a n z a p e r s e m p l i f i c a r e i l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i . L ’ o b i e t t i v o è r e n d e r e p i ù e f f i c a c e i l c o n f r o n t o c o n l ’ A m m i n i s t r a z i o n e , e v i t a n d o i n e f f i c i e n z e f r a d u p l i c a z i o n i , s t r a t i f i c a z i o n i e i n t e r p r e t a z i o n i d i s o m o g e n e e c h e r a l l e n t a n o i p r o c e s s i e g e n e r a n o i n c o m p r e n s i o n i . I n q u e s t o c o n t e s t o , L O G i C O – L e g a O p e r a t o r i d i G i o c o s u C a n a l e O n l i n e – a n n u n c i a l ’ a p e r t u r a u f f i c i a l e d e l l e c a n d i d a t u r e p e r l ’ a d e s i o n e 2 0 2 6 . L ’ a s s o c i a z i o n e n o p r o f i t s i f o n d a s u l p r i n c i p i o “ u n a s s o c i a t o , u n v o t o ” , g a r a n t e n d o u n a s t r u t t u r a s e m p l i c e e t r a s p a r e n t e : a l l ’ a u m e n t a r e d e g l i a s s o c i a t i , l a q u o t a d i v e n t a p i ù c o n v e n i e n t e p e r t u t t i . E i l 2 0 2 5 h a a p p e n a v i s t o l a n a s c i t a d e l c i c l o D i a L O G i C O , t a v o l o d i c o n f r o n t o p r o m o s s o c o n i s t i t u z i o n i , r e g o l a t o r i e o p e r a t o r i , p e r a c c o m p a g n a r e i l r i o r d i n o d e l g i o c o o n l i n e . D u r a n t e g l i i n c o n t r i è e m e r s a l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o t e c n i c o e c o s t r u t t i v o , c a p a c e d i c o n i u g a r e t u t e l a s o c i a l e , l i b e r t à d ’ i m p r e s a e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a . “ L ’ i n v i t o d i A d m – c o m m e n t a M o r e n o M a r a s c o , p r e s i d e n t e L O G i C O – c o n f e r m a c i ò c h e s o s t e n i a m o d a t e m p o : i l s e t t o r e h a b i s o g n o d i c o e s i o n e e d i s e m p l i f i c a r e l e i n t e r l o c u z i o n i c o n l e i s t i t u z i o n i . L o s t r u m e n t o a s s o c i a t i v o a c c r e s c e l ’ e f f i c i e n z a e l ’ e f f i c a c i a d e l d i a l o g o . L O G i C O , n a t a d i e c i a n n i f a e g u i d a t a d a u n m a n a g e m e n t c h e o p e r a n e l s e t t o r e d a o l t r e v e n t ’ a n n i , r a p p r e s e n t a g l i i n t e r e s s i d e g l i a s s o c i a t i , n e s i n t e t i z z a l e i s t a n z e , r i d u c e l e i n c o m p r e n s i o n i e g a r a n t i s c e r i s p o s t e c o e r e n t i , s u p p o r t a n d o l a s t r a t e g i a a z i e n d a l e i n u n c o n t e s t o o r i e n t a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à . R i l e v i a m o s p e s s o – e n e l l e u l t i m e c o n c i t a t e f a s i d e l r i o r d i n o c o n m a g g i o r f r e q u e n z a – c h e i n t e r l o c u z i o n i d i s i n g o l i c o n c e s s i o n a r i o p r o v i d e r n o n c o o r d i n a t i t r a l o r o p o s s o n o c a u s a r e n o t e v o l i i n c o m p r e n s i o n i , t a l i d a n e c e s s i t a r e i l n o s t r o i n t e r v e n t o . A c c o g l i a m o p e r t a n t o c o n f a v o r e l ’ i n v i t o d e l d i r e t t o r e G i u l i a n i a r a f f o r z a r e i l d i a l o g o e c o s t r u i r e u n s e t t o r e p i ù s t a b i l e e t r a s p a r e n t e ” .